Двое военных из Дагестана убиты на Украине

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Халид Курбанов и Аюбхан Гамзаев из Сулейман-Стальского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти признали убитыми там как минимум 2043 военнослужащих из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", к 20 июля чиновники публично назвали имена как минимум 2041 убитого на Украине бойца из Дагестана.

Имена еще двух военных из Дагестана, убитых на Украине, обнародовала администрация Сулейман-Стальского района. Глава муниципалитета отчитался о вручении их родственникам посмертных наград.

Убитые - Халид Курбанов из селения Цмур и Аюбхан Гамзаев из села Карчаг. Оба они награждены посмертно орденами Мужества. Награды переданы их родителям, говорится в сообщении официального Telegram-канала районной администрации.

Возраст и детали биографий убитых военных в сообщении чиновников не приводятся.

Таким образом, официально признаны убитым на украинском фронте по меньшей мере 2043 бойца из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В июне администрация Сулейман-Стальского района сообщила, что на Украине убиты Теймур Мусаев, Сефихан Касумов и Герман Алибеков. Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Возглавлявший в феврале 2022 года Дагестан Сергей Меликов первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.