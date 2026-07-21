×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:58, 21 июля 2026

Двое военных из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Халид Курбанов и Аюбхан Гамзаев из Сулейман-Стальского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти признали убитыми там как минимум 2043 военнослужащих из Дагестана. 

Как информировал "Кавказский узел", к 20 июля чиновники публично назвали имена как минимум 2041 убитого на Украине бойца из Дагестана.

Имена еще двух военных из Дагестана, убитых на Украине, обнародовала администрация Сулейман-Стальского района. Глава муниципалитета отчитался о вручении их родственникам посмертных наград. 

Убитые - Халид Курбанов из селения Цмур и Аюбхан Гамзаев из села Карчаг. Оба они награждены посмертно орденами Мужества. Награды переданы их родителям, говорится в сообщении официального Telegram-канала районной администрации. 

Возраст и детали биографий убитых военных в сообщении чиновников не приводятся.

Таким образом, официально признаны убитым на украинском фронте по меньшей мере 2043 бойца из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В июне администрация Сулейман-Стальского района сообщила, что на Украине убиты Теймур Мусаев, Сефихан Касумов и Герман Алибеков. Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Возглавлявший в феврале 2022 года Дагестан Сергей Меликов первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
15:16, 21 июля 2026
Боец из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
21:10, 20 июля 2026
Названы имена трех убитых на Украине военных из Дагестана
15:18, 20 июля 2026
Число пострадавших при атаке БПЛА в Ейске увеличилось до трех
04:59, 20 июля 2026
Ефрейтор из Прохладного убит в военной операции
02:59, 20 июля 2026
Житель Кубани сообщил о принуждении ознакомиться с рекламой контрактной службы
02:00, 20 июля 2026
Три бойца из Дагестана убиты в зоне СВО
Все события дня
Новости
Задержание Бориса Гонцова. 21 июля 2026 г. Скриншот видео: пресс-служба СК РФ
16:59, 21 июля 2026
Следком обнародовал детали дела против бывшего мэра Каспийска
Заправка в Дагестане. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10:48, 21 июля 2026
Выход Дагестана в лидеры по ценам на бензин вызвал у жителей вопросы к чиновникам
Борис Гонцов. Кадр видеосюжета телеканала "Среда"
23:08, 20 июля 2026
Бывший мэр Каспийска задержан по делу о взятке
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
21:10, 20 июля 2026
Названы имена трех убитых на Украине военных из Дагестана
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:00, 20 июля 2026
Три бойца из Дагестана убиты в зоне СВО
Персоналии
Каси Кек. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=oKmW6Dq9MY8
15:10, 17 июля 2026
Кик Касе Хамзетович
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
13:51, 17 июля 2026
Апти Алаудинов
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
11:00, 17 июля 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
13:16, 24 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Река имени Хизира. Или что-то другое?
Фото
16:45, 2 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Конфликт интересов, или как не порадеть родному человечку
Фото
17:53, 27 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
16
Ислам Ханипаев, «Красный царь». Рассказ-предупреждение
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Задержание Бориса Гонцова. 21 июля 2026 г. Скриншот видео: пресс-служба СК РФ
21 июля 2026, 16:59
Следком обнародовал детали дела против бывшего мэра Каспийска

Адам Эльжуркаев отчитывает жительницу Чечни за оказание оккультных услуг. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/DaxdkKNDCN_/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
21 июля 2026, 14:36
Жительница Урус-Мартана подверглась публичному порицанию за оккультизм

Участники шествия в поддержку Гиоргия Чигладзе. 20 июля 2026 г. Скриншот видео https://www.facebook.com/100002232975826/videos/pcb.2244159413000148/1018586584216136 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
21 июля 2026, 11:42
Участники шествия в Тбилиси выразили поддержку нападавшему на русскоговорящую туристку

Жители Армении блокируют трассу Ереван – Ерасх. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=9QCq9G5VaJE
21 июля 2026, 06:50
Фермеры в Армении блокировали трассу из-за проблемы со сбытом продукции

Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Показать больше