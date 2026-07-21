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14:36, 21 июля 2026

Жительница Урус-Мартана подверглась публичному порицанию за оккультизм

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Главный специалист Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев публично отчитал жительницу Чечни, задержанную силовиками за оказание оккультных услуг, следует из репортажа гостелеканала "Грозный".

Как информировал "Кавказский узел", гостелекомпания "Грозный" регулярно публикует репортажи о беседах руководителя Центра исламской медицины Адама Эльжуркаева с местными жителями, которым вменили занятие оккультизмом. Так, 12 июля телеканал сообщил о задержании за колдовство пожилой грозненки.

В Урус-Мартане задержана местная жительница, которая обвинена в колдовстве, передал 20 июля Instagram*-паблик chp.grozny_95. К посту прикреплено видео, на котором наложены эмблемы ЧГРК "Грозный", на кадрах показана пожилая женщина и руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев. Также в помещении присутствует мужчина в военной форме.

На столе разложено множество фотографий, жительница Урус-Мартана дает пояснения Эльжуркаеву. "В этой комнате страшно даже находиться, все пропитано колдовством", – отметил за кадром корреспондент телеканала.

Этот пост в Instagram*-паблике chp.grozny_95, на который подписаны около одного миллиона пользователей, на 12.30 мск 21 июля набрал 437 отметок "Нравится" и 461 комментарий. Часть их авторов потребовала наказать жительницу Урус-Мартана за колдовство. Другая часть комментаторов потребовала привлечь к ответственности и тех, кто обращался к ней за оккультными услугами.

Напомним, в Чечне много лет ведется кампания по преследованию людей, объявивших себя знахарями, экстрасенсами, магами и колдунами. Первоначально она была объявлена главой республики Рамзаном Кадыровым в 2013 году, затем кампания пошла на спад, но в 2019 году преследование жителей за оккультизм вновь усилилось.

Популярность знахарей и гадалок в Чечне обусловлена недоверием жителей к официальной медицине и потребностью в психологической поддержке в условиях жесткой политики властей, пояснили 15 июля опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. По их мнению, публичное преследование оккультистов в республике не устраняет спрос на их услуги, а лишь способствует росту интереса к ним.

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Автор: "Кавказский узел"

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