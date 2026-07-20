Три бойца из Дагестана убиты в зоне СВО

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Джабраил Магандалиев, Набигулла Гаджимурадов и Магомед Байранбеков убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 2038 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 16 июля чиновники и силовики публично назвали имена как минимум 2035 убитых в военной операции на Украине бойцов из Дагестана.

Родным Джабраила Магандалиева, Набигуллы Гаджимурадова и Магомеда Байранбекова, убитых в военной операции на Украине, переданы госнаграды — ордена Мужества, отчитался 17 июля в своем Telegram-канале глава Кайтагского района Запир Гасанов. Подробности биографии бойцов в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 2038 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В декабре 2025 года власти Кайтагского района сообщали, что в зоне СВО убиты четверо военных.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".