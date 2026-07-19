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17:00, 19 июля 2026

Боец из Ростовской области убит в военной операции на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Черанев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 943 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 14 июля власти и силовики официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 942 бойцов из Ростовской области. 

О том, что в военной операции на Украине убит Александр Черанев, сообщила администрация Багаевского района, отчитываясь о передаче его родным медали Суворова. Рядовой Александр Черанев служил по контракту на должности старшего оператора отделения огневой поддержки штурмовой роты, говорится в Telegram-канале районной администрации.

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Не менее 4694 бойцов из СКФО и 4756 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 943 комбатантов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В мае 2025 года районная администрация сообщала, что в зоне СВО убит Олег Ртищев.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.

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Автор: "Кавказский узел"

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