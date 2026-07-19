Отчет Кокова о росте бюджета вызвал критику жителей Кабардино-Балкарии

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Глава Кабардино-Балкарии сообщил об увеличении бюджета на 10 процентов и заявил, что топливный кризис не отразится на экономике. Жители республики, комментируя его интервью в соцсети, указали, что качество жизни не улучшилось. Также они пожаловались на рост цен, низкие доходы, перебои с водоснабжением и состояние инфраструктуры.

Как информировал "Кавказский узел", жители Кабардино-Балкарии регулярно жалуются на проблему с разбитой инфраструктурой. Так, 3 июля они раскритиковали отчет властей о развитии туризма. Минкурортов Кабардино-Балкарии сообщило о намерении совместно с МГУ повышать квалификацию сотрудников и проводить исследования. Местные жители, комментируя отчет министерства в соцсети, указали чиновникам, что развитию туризма мешают нерешенная проблема с вывозом мусора, разбитые дороги и высокие цены на бензин.

12 июля житель Нальчика снял на видео детскую площадку и заросший двор у своей многоэтажки. Другие местные жители, комментируя ролик в соцсети, заявили, что регулярно оплачивают содержание придомовой территории, однако проблема с благоустройством дворов актуальна для всего города.

Топливный кризис не отразится на экономической ситуации в Кабардино-Балкарии. В республике принят бюджет в объеме 76,7 млрд рублей, что на 10 процентов больше бюджета прошлого года. Власти учли рост цен на топливо и другие факторы, влияющие на качество жизни людей, и заложили ресурсы, чтобы их компенсировать, отчитался глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Видео с интервью Кокова 18 июля опубликовал Instagram*-паблик goloskbr. Комментируя этот пост, жители Кабардино-Балкарии пожаловались на рост цен на топливо и продукты, низкие доходы, перебои с подачей воды, а также на состояние инфраструктуры и нарушение графика вывоза мусора.

Некоторые комментаторы заявили, что глава республики не привел конкретных решений проблем. "Зачем жонглировать такими цифрами, которые многие даже представить себе не могут? Пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что. Вроде дал интервью, а по факту ничего конкретного", – написал sher_0711. "Одни и те же высокопарные слова, в итоге ничего не сказал. Пусть прослушает себя со стороны", – отметил toss70.

Отдельной темой стал рост цен на бензин. "Да в конце-то концов, остановите рост цен на бензин! Не надо говорить много умных слов... Добавите проценты, снимете другое... Да сколько можно... Устали!" – написала svet.lana6258.

"Вот зачем сидеть и говорить такие длинные фразы, которые вообще не тешат нас? Остановите цены на бензин", – написала cherkeshenka1.

Комментаторы также указали на подорожание продуктов, коммунальных услуг и других повседневных расходов. "Может, доход и вырос, но прямо пропорционально повысились цены на продукты, электричество, газ, а теперь и на топливо. Так что качество жизни не улучшилось, а хуже становится с каждым разом", – написал djusi07.

"Бла-бла-бла, а кусок мяса стоит уже 1000 рублей, курица – 1300. Может, пора уже переходить от слов к делу?" – написала zaerremma.

Некоторые пользователи призвали власти увеличить поддержку пенсионеров и нуждающихся жителей. "В пункте приоритетов будет ли оказана помощь пенсионерам, или они так и помрут, досыта не наевшись? Региональную надбавку надо увеличить хотя бы до прожиточного минимума", – написала marico0703. "Просто частичкой помогите, пожалуйста, нуждающимся людям", – написала maritaafaunova_1.

Жители Баксанского и Зольского районов сообщили о проблемах с водоснабжением. "Дайте воду Баксанскому району. Люди живут без воды!" – написал squirrel.2809532. "У нас в Зольском районе воды не бывает по три-четыре дня, а вода, которая течет с крана, непригодна для потребления", – написала zhanna27331.

В числе инфраструктурных проблем пользователи назвали отсутствие асфальта на улицах и недостаточное благоустройство. "Казбек, когда будет асфальт на наших улицах, хоть раз в жизни?" – написал anzor3503. "Где-то же учат красиво говорить ни о чём... А просто выйти на улицу и, где непорядок, навести порядок на месте", – написал vitali_787.

Участники обсуждения потребовали усилить контроль за медучреждениями и обратили внимание на стоимость лечения. "Медицина – красивое слово, но очень дорогое. Один приём к врачу – 3-5 тысяч рублей", – написал dzhek169.

Также пользователи подняли вопросы расселения общежитий и увеличения расходов на транспорт и жилищно-коммунальные услуги. "Расселите общежития!" – написал nalshik_ru. "Старые обветшалые общежития... Люди живут в них и помирают. Городской и междугородный транспорт подорожал, оплата за ЖКХ растёт как на дрожжах", – написал dzhek169.

Напомним, 16 июня жильцы аварийного общежития в Нальчике попросили главу Следкома Александра Бастрыкина вмешаться в ситуацию с расселением. Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с проволочками с расселением жильцов этого дома.

Жители Кабардино-Балкарии также неоднократно ранее жаловались на проблемы с вывозом мусора. В частности, в августе 2025 года более 7400 человек подписали петицию с требованием прекратить сотрудничество с предприятием "Экологистика" в качестве регоператора по вывозу отходов. С 15 мая в Кабардино-Балкарии действует новый оператор "Экотехпром". При этом жители республики отметили, что принципиального улучшения ситуации после начала работы "Экотехпрома" пока не произошло.