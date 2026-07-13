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08:58, 13 июля 2026

Состояние детской площадки в Нальчике дало повод для критики работы чиновников

Скриншот публикации на странице https://www.instagram.com/chp.nalchik/reel/Das4LSPs5W8 (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Нальчика снял на видео детскую площадку и заросший двор у своей многоэтажки. Другие местные жители, комментируя ролик в соцсети, заявили, что регулярно оплачивают содержание придомовой территории, однако проблема с благоустройством дворов актуальна для всего города.

Как информировал "Кавказский узел", нальчане регулярно жалуются на состояние городской инфраструктуры и зданий. Так, 16 июня жильцы аварийного общежития в Нальчике попросили главу Следкома Алексанра Бастрыкина вмешаться в ситуацию с расселением. Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с проволочками с расселением жильцов этого дома.

Житель Нальчика снял на видео состояние детской площадки во дворе своего многоквартирного дома, а также прилегающую территорию. Судя по кадрам ролика, детская площадка находится в неудовлетворительном состоянии, а во дворе растет бурьян. Видео 12 июля опубликовал Instagram*-паблик chp.nalchik.

"Тут много детей и играть негде, везде трава. Качели сломаны. Микрорайон Стрелка, Крылова, 29", – сказано в описании поста.

Эта запись в Instagram*-паблике chp.nalchik, на который подписано около 514 тысяч пользователей, по состоянию на 08.50 мск 13 июля набрала 156 отметок "Нравится" и 59 комментариев. Часть их авторов возложила ответственность за состояние двора на чиновников.

 "Государство и управляющие компании собирают в виде налогов и платежей огромные суммы и ничего не делают. Пусть либо не собирают деньги, либо содержат все в порядке. Это называется договор: ты платишь – тебе в ответ услуга", – подчеркнул пользователь bambucha.msc.

Другая часть комментаторов отметила, что жильцы сами должны привести двор в порядок. "А в чем реально проблема собраться нескольким жильцам, чьи дети играют там, и очистить за час?" – спросил haarhus_13.

"Выйти и почистить, привести в порядок двор не вариант?" – написала ruzi_takova.

 "С каждого подъезда по пять человек, перчатки, ножи, два часа – и чисто. Но зачем, когда есть всего лишь одно нажатие на камеру телефона?" – сыронизировал пользователь zerkala_07.

Другие пользователи также напомнили, что жители оплачивают содержание придомовой территории. "Выйти не проблема, но платим за что? Деньги куда уходят? Этот двор не единственный – на всех улицах не косят", – написала irina.beslaneeva_.

"А за что платим столько денег? Чем больше платим, тем больше нам ничего не делают", – отметил fenix_3196.

Комментаторы указали на неудовлетворительное состояние города в целом. "Весь город утопает в мусоре и траве. Очищают только несколько главных улиц, и на этом всё. Раньше город был намного чище и красивее", – отметил пользователь peterburg_t_m.

"Сейчас, по-моему, везде так", – указал _bro_an_11.

 Некоторые пользователи сообщили, что на других улицах города и в других населенных пунктах также актуальна проблема с разбитыми детскими площадками. "У нас такой же двор. Александровка", – написал пользователь zalka_cake.

"У вас хоть какая-то площадка есть. У нас на Горной вообще ничего, дети на дороге играют. Единственную площадку возле галереи и то убрали", – пожаловалась arkhagova.a.

"Скажите спасибо, что хоть это есть, у нас одни заросли", – отметила hagarova16.

На 08.50 мск на сайте администрации Нальчика нет комментариев относительно жалоб нальчан не неудовлетворительное состояние детских площадок.

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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