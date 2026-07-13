Высказывания о военной операции привели жителя Прохладненского района к штрафу

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Суд в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии оштрафовал местного жителя Виктора Марчука, признав дискредитирующими армию его негативные высказывания о спецоперации на Украине.

Согласно материалам дела, житель Прохладненского района Виктор Марчук в присутствии односельчан негативно высказался о военной операции на Украине и отрицательно отозвался о Владимире Путине и проводимой властями политике. Двое односельчан Марчука выступили свидетелями на суде, заявив, что убеждали его так себя не вести. Они отметили, что Марчук неоднократно критиковал проведение специальной военной операции.

Сам Виктор Марчук на суд не явился. Прохладненский районный суд признал его виновным в дискредитации армии и оштрафовал на 30 тысяч рублей, сказано в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Чегемском районе ранее оштрафовал заключенного местной колонии Алибека Суюнчева, признав дискредитирующими армию его слова о том, что заключение контракта для участия в СВО является "харамом".