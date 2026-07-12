Альпинист из Малайзии умер на Эльбрусе
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При спуске с Эльбруса умер 48-летний альпинист из Малайзии, который находился в составе незарегистрированной группы с двумя гидами.
Инцидент на горе Эльбрус произошел 11 июля.
По данным следствия, незарегистрированная группа из четырех человек в сопровождении двух гидов совершала восхождение на вершину. На обратном пути один из участников почувствовал недомогание и скончался, пишет РИА "Новости".
Выяснилось, что погибший - 48-летний альпинист из Малайзии. Его тело спасатели эвакуировали на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе. К работам были привлечены четыре спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, пишет "Интерфакс".
Ранее "Кавказский узел" писал, что 10 июля два альпиниста сорвались в ущелье Адыл-су в Кабардино-Балкарии при восхождении на пик Виа-тау. Один погиб, второй получил множественные травмы.
Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра, говорится в справке "Кавказского узла" "Эльбрус — патриарх Кавказских гор".
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