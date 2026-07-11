Боец из Гуково убит в военной операции

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Александр Трушников из Гуково убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 939 бойцов из Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", на 8 июля власти и силовики официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 938 военных из Ростовской области.

Семьям убитых бойцов поддержку от государства не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски и выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

В военной операции на Украине убит Александр Трушников, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила на своей странице в соцсети "ВКонакте" администрация Гуково.

Таким образом, официально признаны убитыми в специальной военной операции не менее 939 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".