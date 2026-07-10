Суд оставил в силле оправдание Виктора Бережного по делу об обрушении дома

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Коллегия по уголовным делам Верховного суда России оставила в силе оправдательный приговор по делу об обрушении дома в Ростове-на-Дону на улице Нариманова в Ростове-на-Дону и признала его право на реабилитацию.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля бывший глава администрации Ворошиловского района Виктор Бережной был оправдан по делу о халатности. Судья пришел к выводу, что в действиях чиновника отсутствует состав преступления. Жильцы дома согласились с позицией суда и потребовали наказать настоящих виновников. Прокуратура оспорила приговор, но апелляционная инстанция оставила его в силе, однако кассационная инстанция вернула дело Бережного на новое рассмотрение. Жители обрушившейся многоэтажки на улице Нариманова в Ростове-на-Дону направили в Верховный суд России жалобу на решение кассационного суда. Верховный суд решил пересмотреть дело.

27 января 2024 года начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова, были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. В связи с обрушением Виктор Бережной был обвинен в халатности: по версии следствия, он знал, что дом в 2020 году признан аварийным, но не предотвратил чрезвычайную ситуацию. При этом сами жильцы не считают Бережного виновным и подчеркивают, что он был первым чиновником, приехавшим к жильцам после обрушения, и именно он решил эвакуировать людей.

Коллегия по уголовным делам Верховного суда России оставила в силе оправдательный приговор по делу об обрушении дома в Ростове-на-Дону на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Решением признано право на реабилитацию бывшего главы администрации Ворошиловского района Виктора Бережного, сообщила пресс-служба Верховного суда России.

Решение было принято в связи с «отсутствием в его деянии состава преступления». В жалобе в Верховный Суд России адвокаты заявили, что у Бережного, как у главы районной администрации города, не имелось полномочий, за неисполнение которых ему предъявлено обвинение в халатности.