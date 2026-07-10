×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:44, 10 июля 2026

Суд оставил в силле оправдание Виктора Бережного по делу об обрушении дома

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Коллегия по уголовным делам Верховного суда России оставила в силе оправдательный приговор по делу об обрушении дома в Ростове-на-Дону на улице Нариманова в Ростове-на-Дону и признала его право на реабилитацию.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля бывший глава администрации Ворошиловского района Виктор Бережной был оправдан по делу о халатности. Судья пришел к выводу, что в действиях чиновника отсутствует состав преступления. Жильцы дома согласились с позицией суда и потребовали наказать настоящих виновников. Прокуратура оспорила приговор, но апелляционная инстанция оставила его в силе, однако кассационная инстанция вернула дело Бережного на новое рассмотрение. Жители обрушившейся многоэтажки на улице Нариманова в Ростове-на-Дону направили в Верховный суд России жалобу на решение кассационного суда. Верховный суд решил пересмотреть дело.

27 января 2024 года начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова, были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. В связи с обрушением Виктор Бережной был обвинен в халатности: по версии следствия, он знал, что дом в 2020 году признан аварийным, но не предотвратил чрезвычайную ситуацию. При этом сами жильцы не считают Бережного виновным и подчеркивают, что он был первым чиновником, приехавшим к жильцам после обрушения, и именно он решил эвакуировать людей.

Коллегия по уголовным делам Верховного суда России оставила в силе оправдательный приговор по делу об обрушении дома в Ростове-на-Дону на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Решением признано право на реабилитацию  бывшего главы администрации Ворошиловского района Виктора Бережного, сообщила пресс-служба Верховного суда России.

Решение было принято в связи с «отсутствием в его деянии состава преступления». В жалобе в Верховный Суд России адвокаты заявили, что у Бережного, как у главы районной администрации города, не имелось полномочий, за неисполнение которых ему предъявлено обвинение в халатности.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
08:44, 10 июля 2026
Два нефтехранилища и морпорт загорелись в Ростовской области после атаки БПЛА
Задержанные ФСБ в Москве и Краснодаре. Кадр видео НАК / YouTube и кадр видео "Новости Первого канала" / ВКонтакте. Коллаж "Кавказского узла".
02:50, 10 июля 2026
Подозреваемые в подготовке терактов против военных задержаны на Кубани и в Москве
Танкер в заливе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
10:05, 9 июля 2026
Танкеры в Таганрогском заливе подверглись атаке БПЛА вторую ночь подряд
Раненный от БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
08:38, 8 июля 2026
Два человека ранены при атаке дронов на Ростовскую область
Мужчина в колонии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:41, 8 июля 2026
Ростовский суд признал жителя Горловки виновным в госизмене
Персоналии
Афган Садыгов. Фото: Севиндж Садыгова
15:12, 9 июля 2026
Афган Садыгов
Марат Камболов. Фото https://nrcki.ru/product/nrcki/-50678.shtml
11:27, 9 июля 2026
Камболов Марат Аркадьевич
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
10:45, 9 июля 2026
Рубен Варданян
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Горящая АЗС. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot. Атаки на SOCAR и нота протеста МИД Азербайджана

Последние записи в блогах
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Наргиз Мухтарова. Фото: https://haqqin.az/news/364349
10 июля 2026, 01:52
Активистка Наргиз Мухтарова приговорена к условному сроку

Наводнение в Дагестане, апрель 2026 года. Кадр сюжета "Первого канала".
09 июля 2026, 21:41
Дополнительные средства выделены Чечне и Дагестану на ликвидацию последствий наводнения

Курбан Далгатов. Фото: Черновик https://chernovik.net/news/god-nazad-v-sovetskom-rovd-makhachkaly-byl-ubit-kurban-dalgatov-sledstvie-prodolzhaetsya
09 июля 2026, 15:58
Подсудимые по делу Далгатова отказались от онлайн-трансляции заседаний

Утечка с затонувшего танкера близ Анапы. Скриншот видео https://t.me/greensatru/218
09 июля 2026, 11:58
Спутниковый мониторинг зафиксировал утечку с затонувшего танкера близ Анапы

Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Показать больше