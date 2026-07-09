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22:33, 9 июля 2026

Семён Слепаков* объявлен в розыск

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По ходатайству следствия Мосгорсуд заочно избрал юмористу и музыканту из Пятигорска Семёну Слепакову* меру пресечения в виде ареста. Он также объявлен в розыск.

Как писал "Кавказский узел", в конце мая Мосгорсуд признал законным заочный арест певца и юмориста Слепакова* по делу о нарушении обязанностей иностранного агента, оставив без удовлетворения его жалобу.

Уроженец Ставропольского края, юморист и певец Семен Слепаков* был внесен в список иноагентов в апреле 2023 года. В сентябре 2024 года он получил первый штраф за нарушение закона об иноагентах в связи с публикациями в телеграм-канале без маркировки. Суд в Москве оштрафовал артиста на 30 тысяч рублей. В апреле 2025 года он был оштрафован повторно на 45 тысяч рублей, а в сентябре оштрафован еще раз за неуплату штрафа. Артист пытался обжаловать штраф, но апелляционный суд отказался рассматривать жалобу адвоката из-за ошибок в документах. 

Столичные следователи завершили расследование уголовного дела юмориста-иноагента Семёна Слепакова*, заочно обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, информирует сегодня РИА "Новости".

По данным следствия, Слепаков* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности физлица, выполняющего функции иностранного агента . При этом, находясь за границей, он продолжал публиковать в соцсети материалы без плашки иноагента.

Слепакову* заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск. По ходатайству следствия в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, что сам юморист, по состоянию на 18.00 мск 9 июля, не прокомментировал в своих соцсетях решение Мосгорсуда. 

Ранее Минюст объяснил решение признать Слепакова* иноагентом тем, что артист получал поддержку от иностранных источников, осуждал действия властей России на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и негативно высказывался в отношении россиян. Проблемы со статусом иноагента начались после исполнения Слепаковым* песни о смерти российских военных на Украине, уточняла "Газета.ру".

В июне 2018 года Семен Слепаков* опубликовал сатирическую песню о провале главы Чечни на посту тренера сборной России по футболу. По версии автора, даже практикуемые в Чечне жесткие методы не смогут помочь команде на мундиале. Глава Минпечати Чечни Джамбулат Умаров потребовал извинений от юмориста, а сам Кадыров предрек появление еще одной песни. После этого Слепаков* принес символические извинения: юморист и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров записали песню о том, как Слепаков* "песню пел о Рамзане", извинившись также за то, что не верили в успех сборной.

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* внесен Минюстом России в список иноагентов.

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Автор: Кавказский узел

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