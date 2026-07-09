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18:16, 9 июля 2026

Обвинение отозвало ходатайство о продлении ареста Алине Джикаевой

Алина Джикаева. Фото: Telegram-канала "Сапа"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил просьбу следователя об отзыве ходатайства о продлении ареста главного редактора Telegram-канала "Сапа" Алины Джикаевой, признавшей вину в передаче взяток сотруднику полиции.

Как писал "Кавказский узел", главред "Сапы" Алина Джикаева признала свою вину в том, что перечисляла полицейскому деньги за информацию о происшествиях для последующей публикации. Она пояснила, что признала вину после того, как из дела исключили формулировку о преступлении, совершённом группой лиц.

"Сапа" - сеть телеграм-каналов, посвященных новостям Северной Осетии, Южной Осетии и всего Северного Кавказа. Проект позиционировался как "региональное независимое медиа", публиковал эксклюзивные новости о происшествиях, событиях криминальной хроники и истории о жизни простых людей, отмечал канал "Говорит НеМосква" (включен в реестр иностранных агентов).

Замоскворецкий райсуд Москвы прекратил действие меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алины Джикаевой, обвиняемой в даче взятки. Ходатайство о продлении ареста было отозвано стороной обвинения, сообщает сегодня РИА "Новости".

"Удовлетворить ходатайство следователя о прекращении производства и отзыве ходатайства о продлении ареста Джикаевой в связи с его отзывом", - цитирует определении судьи агентство.

Как пояснил ее адвокат Нвер Гаспарян, последнее продление ареста было до 12 июля, а значит в воскресенье журналистка покинет СИЗО. Накануне защита сообщила, что следствие по делу Джикаевой завершено, она частично признала вину - в том, что перечисляла с 2020 по 2025 годы по 5-10 тысяч рублей сотруднику полиции за предоставление информации о происшествиях для размещения ее в своем Telegram-канале. Общая сумма переведенных за пять лет денег составила около 290 тысяч рублей, рассказал ее адвокат.

По словам адвоката, Джикаева не признает вину в даче взятки в крупном размере, поскольку переводы денег полицейскому были мелкими частями, то есть она не согласна квалификацией ее действий, как дача взятки организованной группой или в крупном размере .

Напомним, полицейский Шамсутдин Шамсутдинов ранее согласился с обвинениями в превышении полномочий и получении взятки. Согласно версии следствия, сотрудник МВД за деньги передавал Джикаевой данные о происшествиях в Дагестане и Северной Осетии с персональными данными их участников.

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Автор: Кавказский узел

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