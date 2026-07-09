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Кавказский узел

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17:45, 9 июля 2026

36 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за непогоды

Оползень в Дагестане. Фото: Минтранс Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Электроснабжение более 60 населенных пунктов нарушено в Дагестане из-за обильных дождей. В Гергебильском районе Дагестана из-за подтоплений объявлен режим ЧС.

Как писал "Кавказский узел", жильцы 13 домов села Маджалис Кайтагского района были эвакуированы из-за повреждения дамбы. Около 30 человек были эвакуированы в селе Ташкапур Левашинского района из-за выхода реки из берегов. В ряде районов Дагестана в результате обильных осадков, выпавших 7-8 июля, произошли подтопления, размывы дорог и мостов. 

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Без электроснабжения остаются 62 населенных пункта в шести муниципальных районах. Всего отключено свыше 8,4 тысяч домовладений, в которых проживают 36 тысяч человек, из них более 7,5 тысяч детей. Без газоснабжения остаются 13 населенных пунктов в трех муниципальных районах, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС Дагестана.

В частности, отключения электроэнергии были зафиксированы в ряде сел Акушинского, Буйнакского, Гунибского, Дахадаевского, Кулинского, Левашинского, Рутульского, Табасаранского, Чародинского, Шамильского и Унцукульского районов, информирует МЧС региона в Telegram-канале.

Кроме того, обильные дожди привели к подтоплению 14 жилых домов и 18 приусадебных участков в двух районах республики. В селе Ташкапур Левашинского района существовала угроза подтопления пяти жилых домов в результате подъема уровня воды в реке Казикумухское Койсу, спасателями были эвакуированы 27 человек, в том числе девять детей.

Ведомство уточнило, что, по последним данным, эвакуировано 106 человек, в том числе 34 ребенка, которые размещены у родственников.

Сегодня утром стало известно, что в Гергебильском районе Дагестана объявлен режим ЧС из-за подтоплений. "Причиной данного решения стало ухудшение ситуации в нескольких селах района, где уровень воды продолжает повышаться и не снижается", - говорится в сообщении администрации района в Telegram-канале.

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Автор: Кавказский узел

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