×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:46, 8 июля 2026

Транспортное сообщение с 51 селом Дагестана прервано из-за обвалов и оползней

Сход оползня в Чародинском районе Дагестана. 8 июля 2026 г. Фото: администрация Чародинского района Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Проезд транспорта временно закрыт на участках дорог в десяти районах Дагестана из-за оползней, камнепадов и поднятия уровня воды в реках после обильных дождей. Было прервано транспортное сообщение с 51 населенным пунктом после схода оползня на участок автодороги "Гуниб-Цуриб".

Как писал "Кавказский узел", к 8 июля помощь по заявкам жителей Дагестана, пострадавших от весеннего наводнения, получили 65,5 тысяч человек, что составляет менее 24% от общего числа заявителей.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

В Агульском районе на автодороге "Подъезд от автомобильной дороги  Мамраш - Ташкапур - Араканский мост к селу Буршаг" в результате ливневых дождей в ночь на 8 июля произошло частичное разрушение каменно-арочного моста. Транспортное сообщение с населённым пунктом Буршаг прервано, сообщает сегодня пресс-служба министерства транспорта региона в Telegram-канале.

В Ахвахском районе на автодороге "Карата - Лологонитль" из-за поднятия уровня воды в реке Тахо произошло разрушение полки дороги. Прервано транспортное сообщение с селом Лологонитль.

В Бежтинском участке на дороге "Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал" произошли селевые выносы. Движение перекрыто, транспортное сообщение с Бежтинским участком прервано. Также на дороге "Тлядал - Бежта - Кидеро" зафиксированы оползневые процессы.

В Гергебильском районе на дороге "Мамраш - Ташкапур - Араканский мост" на участке 193 км движение прервано из-за обвала верхового откоса. Помимо этого, прервано транспортное сообщение с селом Обох Гунибского района в результате размыва дороги "Подъезд к селу Обох от Гуниб - Кумух". 

В Дахадаевском районе прервано транспортное сообщение с селом Кунки. Зафиксированы оползневые процессы на дороге "Подъезд от Леваши - Акуша - Уркарах - Маджалис - Мамедкала к селу Кунки".

Помимо этого, сообщение прервано с селами Кайтагского, Рутульского, Тляратинского и Чародинского районов.

Сегодня в первой половине дня администрация Чародинского района сообщила, что прервано транспортное сообщение с 51 населенным пунктом из-за схода оползня.

"В результате обильных осадков на 13-м километре автодороги "Гуниб - Цуриб" произошел оползень. Движение на участке полностью перекрыто. В настоящий момент 51 населенный пункт Чародинского района отрезан от внешнего транспортного сообщения - проезд по единственной дороге, связывающей район с соседними территориями, невозможен", - говорится в сообщении администрации.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
19:39, 8 июля 2026
Силовики усилили давление на предпринимателей с махачкалинского пляжа после обращения к Щукину
Наводнение в Дагестане. Фото: Пресс-служба МЧС Дагестана
17:33, 8 июля 2026
Менее 24% заявителей получили выплаты после наводнения в Дагестане
Алина Джикаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14:31, 8 июля 2026
Алина Джикаева признала вину в даче взяток полицейскому
Продукция завода по производству извести в Гулли. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=wCW37k63twU
07:38, 8 июля 2026
Жители Гулли обратились к Щукину с жалобой на завод по производству извести
Кадр видеообращения жителей Самилах в Дагестане с жалобой на отсутствие элементарной инфраструктуры. Фото: Новости ННТ / Telegram-канал
20:39, 7 июля 2026
Сельчане в Дагестане пожаловались на плачевное состояние инфраструктуры
Персоналии
Зарема Мусаева. Фото https://t.me/no_torture/3204*
11:01, 8 июля 2026
Мусаева Зарема Абуязитовна
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
10:50, 8 июля 2026
Щукин Федор Вячеславович
Бабушкин Игорь Юрьевич, фото https://www.astrobl.ru/news/112792
11:02, 7 июля 2026
Бабушкин Игорь Юрьевич
Справочник
Горящая АЗС. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot. Атаки на SOCAR и нота протеста МИД Азербайджана

Адам Кадыров. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Ордена и медали Адама Кадырова

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
13:16, 24 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Река имени Хизира. Или что-то другое?
Фото
16:45, 2 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Конфликт интересов, или как не порадеть родному человечку
Фото
17:53, 27 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
16
Ислам Ханипаев, «Красный царь». Рассказ-предупреждение
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Игбал Абилов. Фото https://www.facebook.com/scholarsatrisk/posts/sar-is-deeply-disappointed-to-share-the-igbal-abilov-a-scholar-of-history-and-et/1218651166937914/
08 июля 2026, 18:20
Защита Абилова добилась участия переводчика в рассмотрении исков к СМИ

Алина Джикаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
08 июля 2026, 14:31
Алина Джикаева признала вину в даче взяток полицейскому

Продукция завода по производству извести в Гулли. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=wCW37k63twU
08 июля 2026, 07:38
Жители Гулли обратились к Щукину с жалобой на завод по производству извести

Мазут на песке. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
08 июля 2026, 05:40
Экологи назвали ожидаемыми жалобы туристов на мазут на пляжах Кубани

Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Показать больше