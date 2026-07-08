Транспортное сообщение с 51 селом Дагестана прервано из-за обвалов и оползней

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Проезд транспорта временно закрыт на участках дорог в десяти районах Дагестана из-за оползней, камнепадов и поднятия уровня воды в реках после обильных дождей. Было прервано транспортное сообщение с 51 населенным пунктом после схода оползня на участок автодороги "Гуниб-Цуриб".

Как писал "Кавказский узел", к 8 июля помощь по заявкам жителей Дагестана, пострадавших от весеннего наводнения, получили 65,5 тысяч человек, что составляет менее 24% от общего числа заявителей.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

В Агульском районе на автодороге "Подъезд от автомобильной дороги Мамраш - Ташкапур - Араканский мост к селу Буршаг" в результате ливневых дождей в ночь на 8 июля произошло частичное разрушение каменно-арочного моста. Транспортное сообщение с населённым пунктом Буршаг прервано, сообщает сегодня пресс-служба министерства транспорта региона в Telegram-канале.

В Ахвахском районе на автодороге "Карата - Лологонитль" из-за поднятия уровня воды в реке Тахо произошло разрушение полки дороги. Прервано транспортное сообщение с селом Лологонитль.

В Бежтинском участке на дороге "Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал" произошли селевые выносы. Движение перекрыто, транспортное сообщение с Бежтинским участком прервано. Также на дороге "Тлядал - Бежта - Кидеро" зафиксированы оползневые процессы.

В Гергебильском районе на дороге "Мамраш - Ташкапур - Араканский мост" на участке 193 км движение прервано из-за обвала верхового откоса. Помимо этого, прервано транспортное сообщение с селом Обох Гунибского района в результате размыва дороги "Подъезд к селу Обох от Гуниб - Кумух".

В Дахадаевском районе прервано транспортное сообщение с селом Кунки. Зафиксированы оползневые процессы на дороге "Подъезд от Леваши - Акуша - Уркарах - Маджалис - Мамедкала к селу Кунки".

Помимо этого, сообщение прервано с селами Кайтагского, Рутульского, Тляратинского и Чародинского районов.

Сегодня в первой половине дня администрация Чародинского района сообщила, что прервано транспортное сообщение с 51 населенным пунктом из-за схода оползня.

"В результате обильных осадков на 13-м километре автодороги "Гуниб - Цуриб" произошел оползень. Движение на участке полностью перекрыто. В настоящий момент 51 населенный пункт Чародинского района отрезан от внешнего транспортного сообщения - проезд по единственной дороге, связывающей район с соседними территориями, невозможен", - говорится в сообщении администрации.