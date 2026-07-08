Экологи назвали ожидаемыми жалобы туристов на мазут на пляжах Кубани

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Сообщения отдыхающих о контакте с мазутом на пляжах Кубани едва ли являются единичными, повторное загрязнение ожидаемо даже после очистки, считают экологи, которые предостерегли от длительного контакта с нефтепродуктами.

Как писал "Кавказский узел", местные жители отметили, что власти поторопились с отменой режима ЧС в Туапсе, введенного после пожара на НПЗ и разлива нефтепродуктов, так как на побережье и в воде до сих пор остаются следы мазута, а некоторые городские пляжи закрыты. 3 июля отдыхающие в Туапсинском районе и Новороссийске пожаловались, что дети после купания в море выпачканы в мазуте.

Несмотря на заявления об очистке отдельных участков побережья Краснодарского края, отдыхающие продолжают сообщать об обнаружении мазута на пляжах. Опрошенные 7 июля корреспондентом «Кавказского узла» эколог Игорь Шкрадюк; эколог, член «Экологической вахты по Северному Кавказу» Виктор Чириков, эколог Ирина Зубова считают, что подобные случаи не являются единичными и могут повторяться еще длительное время, особенно после штормов, потому что количество залегающих на дне нефтепродуктов не известно.

Случаи не единичные

Сообщения туристов о контакте с мазутом нельзя рассматривать как исключительные случаи, считает Игорь Шкрадюк. «Случаи не единичные. Отчасти мазут остался между камнями даже на очищенных пляжах. Отчасти его приносит в результате новых разливов. Нефть проливается при погрузке на танкеры, происходят аварийные ситуации, поэтому полностью исключить повторное загрязнение невозможно», - сказал он.

По словам эколога, повторное появление нефтепродуктов после штормов является ожидаемым явлением.

Виктор Чириков также считает, что даже после проведенной очистки море еще долго будет выносить мазут на берег. «Мы не знаем, сколько мазута остается на морском дне. При каждом сильном шторме часть этих загрязнений может снова выбрасываться на берег. Поэтому даже после очистки проблема не исчезает сразу. Самоочищение моря - длительный процесс, который может занять годы», - отметил он.

Важно постоянно контролировать не только состояние пляжей, но и качество воздуха

По его словам, особую опасность представляют скрытые загрязнения. «Мазут может быть не виден, если его сверху засыпали песком или он находится между камнями. Но при высокой температуре нефтепродукты продолжают испаряться. Поэтому важно постоянно контролировать не только состояние пляжей, но и качество воздуха», - считает Чириков.

Эколог Ирина Зубова, говоря о потенциальной опасности нефтепродуктов, обратила внимание на последствия загрязнения для морских животных. «За полгода у берегов Кубани погибли более 600 дельфинов. Среди причин специалисты называли загрязнение нефтепродуктами в районе Анапы и Туапсе, а также эпизоотию. У исследованных животных выявляли тяжелые поражения внутренних органов. В мае-июне погибли еще 33 афалины. В центре "Дельфа" высказывали мнение, что это могло быть отсроченным последствием воздействия токсинов, которые ослабили иммунитет животных», - рассказала эколог.

Если нефтепродукты оказывают воздействие на живые организмы флоры и фауны, то и для человека они безопасными быть не могут

По мнению Зубовой, происходящее свидетельствует о высокой степени загрязнения морской среды. «Не нужно быть крупным ученым, чтобы понимать: если нефтепродукты оказывают воздействие на живые организмы флоры и фауны, то и для человека они безопасными быть не могут», - отметила она.

Эколог также рассказала о случае, который, по ее словам, произошел пару дней назад. «Мне позвонила подруга после посещения центрального пляжа Новороссийска, куда она пришла вместе с тремя собаками. По ее словам, и она сама, и животные испачкались в мазуте. Она жаловалась на плохое самочувствие и спрашивала, чем можно быстрее удалить нефтепродукты с кожи и шерсти животных, спрашивала, опасно ли это», - сообщила Зубова, добавив, что это, естественно, опасно, особенно если на коже и шерсти мазут в больших количествах и смыть его не так-то просто.

По словам Игоря Шкрадюка, после попадания мазута на кожу необходимо как можно быстрее удалить загрязнение. «Мазут с кожи надо смыть как можно скорее. Для удаления можно использовать растительное масло или другие жирные вещества, после чего тщательно вымыть кожу теплой водой с мылом. Реакция организма очень индивидуальна - у одного человека ничего не произойдет, у другого возможны выраженные аллергические реакции. При любых признаках ухудшения самочувствия необходимо обратиться к врачу», - сообщил он.

Виктор Чириков отметил, что длительное пребывание на загрязненном пляже увеличивает риск воздействия токсичных веществ и попадания их в легкие. «Если человек случайно испачкался, быстро смыл мазут и покинул загрязненную территорию - это одна ситуация. Но если люди проводят на таком пляже целый день, а то и несколько дней, особенно в жару, воздействие испаряющихся компонентов нефтепродуктов становится значительно выше, а если еще искупался и испачкался мазутом, то тут уже ситуация совершенно иная и более опасная», - сказал он.

Чириков поясняет, что купальный сезон 2026 для туристов, злоупотребляющих водными процедурами и воздействием на тело мазута, может аукнуться не сразу, а через несколько месяцев или лет и перейти в раковые образования, так как мазутная среда и воздействие нефтепродуктов не является нормой для живых организмов.

По моим наблюдениям, пляжи стали менее заполненными

По наблюдениям Чирикова, число отдыхающих на побережье Краснодарского края уменьшилось. «По моим наблюдениям, пляжи стали менее заполненными. Примерно в два раза туристов стало меньше с предыдущими годами. На это влияет сразу несколько факторов: информация о загрязнении побережья, которую люди передают друг другу из уст в уста, так как в СМИ тема не освещается, то люди ищут альтернативные источники информации. Многие озабочены вопросами безопасности от угроз БПЛА, дефицитом бензина, экономическими трудностями», - считает эколог.

При этом он отметил, что выросло число туристов, предпочитающих отдых в палатках на берегу моря. «По моим наблюдениям, число отдыхающих с палатками стало больше. Возможно, это связано с желанием сократить расходы на отдых, так как гостиничный сервис для людей с малыми уровнем доходов остается недоступен, а люди которые раньше отдыхали в отелях просто не едут. Вижу полупустые гостиницы, несмотря на разгар сезона», - сказал Чириков.

При испарении нефтепродуктов человек может вдыхать летучие органические соединения

Врач-терапевт Ольга Малова пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что непосредственный контакт с мазутом чаще всего вызывает местное раздражение кожи, однако наиболее чувствительны к воздействию нефтепродуктов дети, люди с бронхиальной астмой и хроническими заболеваниями органов дыхания. «При испарении нефтепродуктов человек может вдыхать летучие органические соединения. Их воздействие способно вызвать раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, кашель, головную боль, тошноту, слабость. У людей с бронхиальной астмой или хроническими заболеваниями легких возможно усиление симптомов заболевания или развитие бронхоспазма», - пояснила врач.

«Опасность связана с токсическим воздействием компонентов нефтепродуктов на организм. Тяжелые отравления возможны только при воздействии высоких концентраций токсичных веществ, что требует оценки специалистами», - добавила она.

Комментируя возможное проглатывание загрязненной морской воды, врач подчеркнула, что такая ситуация также представляет риск. «Если ребенок случайно проглотил загрязненную воду, возможны тошнота, рвота, боли в животе, раздражение слизистых оболочек. При появлении любых симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью. Самостоятельно вызывать рвоту не следует», - советует врач -терапевт.

Врач рекомендовала после купания в загрязненной воде как можно быстрее снять загрязненную одежду, тщательно вымыть кожу теплой водой с мылом, при необходимости использовать растительное или минеральное масло для удаления следов мазута, затем повторно промыть кожу. При появлении сыпи, затрудненного дыхания, сильного кашля, головокружения, рвоты или других признаков ухудшения самочувствия необходимо срочно обратиться к врачу.

В начале июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал летний отпускной сезон, заявив, что мазут на пляжах "всегда был". Пользователи Telegram сочли рассуждения главы региона абсурдными.

Материалы о последствиях разливов мазута и нефтепродуктов собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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