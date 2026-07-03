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23:35, 3 июля 2026

Отдыхающие в Краснодарском крае пожаловались на мазут на пляжах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дети после купания в море выпачканы в мазуте, пожаловались в соцсетях туристы, отдыхающие в Туапсинском районе и Новороссийске. Пляжи, на которых сделаны фото, власти называли чистыми и безопасными. 

Как писал "Кавказский узел", местные жители отметили, что власти поторопились с отменой режима ЧС в Туапсе, введенного после пожара на НПЗ и разлива нефтепродуктов, так как на побережье и в воде до сих пор остаются следы мазута, а некоторые городские пляжи закрыты.

Три жалобы на мазут от отдыхающих в Новороссийске и Туапсинском районе опубликовали 2 июля местные Telegram-каналы и группа во "ВКонтакте", обратило внимание "Агентство"*.

Кадр остатки пятен мазута на одежде ребенка на пляже в Новороссийске . Фото: ЧП Краснодара и края / Telegram-канал

В первом случае группа во "ВКонтакте" "ЧП Новороссийск | Краснодарский край" опубликовала жалобу одного из пользователей, который написал о посещении городского пляжа. "Были сегодня на пляже, дети побежали купаться, а в итоге все вышли в мазуте. Его смывать, кстати, подсолнечным маслом. Будем искать чистые пляжи", - говорится в посте. К публикации была приложена фотография надувного круга, на котором видны мелкие черные пятна.

В публикации Telegram-канала "Куда идем - Новороссийск" приводится информация от подписчика: "Купались, а выйдя из воды ужаснулись - все тело ребенка было покрыто мазутом. Все игрушки, одежда, тело, обувь - все было в мазуте". Подписчик порекомендовал посетителям быть бдительнее, а администрации - принять меры. На фотографиях, приложенных к публикации, видна нога ребенка и шорты, испачканные мелкими пятнами черного цвета.

Также жалоба на мазут появилась в Telegram-канале "ЧП Краснодара и края". "У детей наших не только вещи были все в мазуте и ножки тоже", - говорится в публикации. Отмечается, что речь идет о пляже в Ольгинке Туапсинского округа. На приложенных фотографиях видна стопа ребенка с большим черным пятном, а также футболка и шорты с небольшими черными пятнами.

От нефтепродуктов очищены все пляжи, кроме городских, на них работы продолжаются, сообщила администрация Туапсе 28 мая 2026 года, отчитавшись о последних приготовлениях к курортному сезону. Всего будут открыты 69 пляжей, в том числе 11 общего пользования.

Пост Telegram-канала "ЧП Краснодара и края", который насчитывает более 263 тысяч подписчиков, к 21.00 мск 3 июля набрал более 19 тысяч просмотров и 16 комментариев.

"Главы наших районов поют про чистоту на море, чтобы просто привлечь отдыхающих. Ведь люди - это деньги. Только моря отнюдь не чистые", - написала Darya Konstantinova.

"В Туапсе всегда так было еще в моем детстве. Все коврики, круги - вечно были в мазуте. Сейчас когда ехали, о чем думали?" - поинтересовалась Юлия. "Раньше везде так было. Просто папарацци было намного меньше", - сыронизировал Max.

"Я жил в Туапсе 16 лет назад, даже когда построили завод, такого не было. Мы даже на центральном пляже плавали весь день, и было нормально. Не нужно говорить, что всегда так было", - возразил Михаил. "Кондратьев сказал - все хорошо! Так что, не надо ля-ля", - пошутила Kalibri

В начале июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал летний отпускной сезон, заявив, что мазут на пляжах "всегда был". Пользователи Telegram сочли рассуждения главы региона абсурдными. 

Материалы о последствиях разливов мазута и нефтепродуктов собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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