Военный из Дагестана убит в боевых действиях на Украине

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Чупан Бутаев из Махачкалы убит в зоне проведения специальной военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 2023 бойца из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 1 июля властями и силовыми ведомствами были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 2022 бойца из Дагестана.

В военной операции на Украине убит военнослужащий Чупан Бутаев, об этом сегодня сообщила администрация Махачкалы в Telegram-канале.

Подробности биографии и гибели бойца в сообщении администрация не привела.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 2023 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В середине июня администрация Махачкалы сообщила, что в зоне специальной военной операции убит Батыр Абдуллаев.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Возглавлявший в феврале 2022 года Дагестан Сергей Меликов первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Никаких официальных почестей его семье оказано не было. В военкомате сказали, что якобы даже страховки "Согаза" нет. Якобы их не страховали… Никто больше не ответил, в том числе военная прокуратура", - рассказала родственница одного из них.