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02:31, 3 июля 2026

Уроженец Краснодара осужден за донаты "Артподготовке"* и сборку бомб

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Адыгеи Сергея Продуха к длительному сроку заключения за финансирование запрещенной организации и изготовление взрывных устройств.

Продуху вменяли финансирование терроризма (часть 1.1 статьи 205.1 УК России), незаконное изготовление взрывчатых веществ (часть 1 статьи 223.1 УК РФ) и незаконное хранение взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1 УК РФ). Первая статья предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы, две другие - от восьми до десяти и от шести до восьми лет заключения соответственно. 

По версии следствия, с 8 октября 2021 года по 6 апреля 2023 года Продух, находясь в Краснодаре, совершил пять денежных переводов на счет организации "Артподготовка"* и ее лидера Вячеслава Мальцева.

В августе 2024 года, находясь в Адыгее он изготовил взрывчатку из имевшихся у него компонентов, а затем на ее основе собрал девять самодельных взрывных устройств. 26 августа 2024 года их обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов, сообщила 2 июля пресс-служба Южного окружного военного суда.

Суд признал Продуха виновным и назначил ему 11 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также штраф в 210 тысяч рублей. В сообщении суда не уточняется, согласился ли подсудимый с обвинениями. Комментариями Продуха или его адвоката относительно планов обжаловать приговор “Кавказский узел” пока не располагает. 

Согласно записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга, Сергей Продух родился в Краснодаре в октябре 1973 года. Его данные были добавлены в перечень 13 февраля 2025 года, следует из сообщения Telegram-бота, отслеживающего обновления в перечне.

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* организация признана экстремистской и запрещена в России c 2017 года. В сентябре 2021 года ФСБ включила движение в официальный перечень террористических организаций. 

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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