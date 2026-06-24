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11:16, 24 июня 2026

Власти признали убитыми на Украине не менее 9300 военных с юга России

Спецоперация. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 4628 бойцов из СКФО и 4672 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

Как информировал "Кавказский узел", на 14 июня представители властей и силовики официально признали убитыми во время специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 9250 бойцов из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО).

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

С начала проведения СВО власти и силовики признали убитыми не менее 9300 военнослужащих из регионов юга России и республик Северного Кавказа.

Согласно официальным данным, на Украине убиты 4628 бойцов из СКФО. Наибольшее число погибших приходится на Дагестан – 2015. Подтверждена гибель 589 военных из Северной Осетии, 954 силовиков из Ставропольского края, 265 бойцов из Чечни, 411 – из Кабардино-Балкарии, 197 – из Ингушетии, и также 197 – из Карачаево-Черкесии.

Официально признаны убитыми в ходе спецоперации 4672 военнослужащих из ЮФО. Согласно сообщениям властей и силовиков, в зоне СВО убиты 1804 бойца из Волгоградской области, 899 военных из Ростовской области, 849 военнослужащих из Краснодарского края, 748 силовиков из Астраханской области, 139 военных из Адыгеи и 233 – из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список бойцов из СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Напомним, первым из представителей властей о гибели в ходе СВО российского военного сообщил бывший глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине погиб офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

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Автор: "Кавказский узел"

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