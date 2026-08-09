Суд арестовал Аргама Абрамяна на два месяца

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Зять лидера «Процветающей Армении» Гагика Царукяна Аргам Абрамян арестован на два месяца по делу о заказном убийстве. Омбудсмен Армении счел недопустимым распространение информации о личной жизни подозреваемого.

Как писал "Кавказский узел", cиловики задержали бывшего депутата парламента Аргама Абрамяна - сына экс-премьер-министра Овика Абрамяна и зятя лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна. Абрамяна подозревают в организации убийства.

Бизнесмен и лидер оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян был заподозрен в уклонении от уплаты налогов коньячным заводом "Арарат". Защита назвала дело абсурдным, так как Царукян еще с 2003 года, когда был избран депутатом Национального собрания, передал все свои бизнесы в управление. 6 августа против Царукяна выдвинули новое обвинение по статьям о вымогательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. 7 июля суд арестовал на два месяца миллиардера Гагика Царукяна, обвиняемого в мошенничестве и уклонении от налогов.

Суд избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца в отношении бывшего депутата парламента Армении Аргама Абрамяна, сообщило Armenia Today.

Защитник прав человека счёл неприемлемым необоснованное обнародование в рамках публичной коммуникации по уголовному производству данных, касающихся личной и семейной жизни человека, пишет News.Am.

«Непонятно, какую именно правомерную цель, предусмотренную законом, преследует обнародование указанных данных и почему это необходимо для информирования общественности о производстве», — говорится в сообщении, распространённом офисом омбудсмена.

Днем ранее Следком сообщил, что Абрамян подозревал свою жену в личных отношениях с духовным пастором — членом религиозной организации «Христиане веры Евангелия», а также в передаче ему крупных денежных сумм. По версии следствия, из мести Абрамян решил лишить его жизни и сделал это с помощью сотрудника службы безопасности.