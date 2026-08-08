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15:00, 8 августа 2026

Российская пшеница и уголь отправлены в Армению через Азербайджан

Поставки зерна. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

15 вагонов пшеницы и 10 вагонов угля проследовали из России через территорию Азербайджана в Армению.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля в Армению отправлено 976 тонн пшеницы из России транзитом через территорию Азербайджана.

Со станции Баладжары "Азербайджанских железных дорог" отправился грузовой поезд из 25 вагонов с российской пшеницей и каменным углем, следующий в Армению транзитом через территорию Азербайджана, сообщило  Report.

В состав груза входят 15 вагонов пшеницы общим весом 1 049 тонн и 10 вагонов каменного угля общим весом 700 тонн. Далее поезд проследует через железнодорожную станцию Бёюк-Кясик в Грузию, откуда направится в Армению.

Из России в Армению транзитом через Азербайджан доставлено более 37 тысяч тонн пшеницы, около 9 тысяч тонн удобрений, 1 136 тонн пропана, 133 тонны алюминия, 414 тонн антрацита и 67 тысяч тонн пиломатериалов. Кроме того, из Азербайджана в Армению экспортировано около 15 тысяч тонн дизельного топлива и около 5 тысяч тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95, говорится в публикации.

Напомним, что в октябре 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. В начале ноября 2025 года груз российского зерна прибыл в Армению через Азербайджан впервые с 1990-х годов. Власти Армении заявили, что таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующих укреплению мира между Ереваном и Баку.

4 февраля Алиев и Пашинян на встрече в ОАЭ обсудили начатое экономическое сотрудничество и договорились искать возможности для расширения торговли. Торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Арменией хотя и взаимовыгодно, но в ближайшей перспективе будет носить ограниченный характер, полагают бакинские аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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