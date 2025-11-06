Груз российского зерна прибыл в Армению через Азербайджан впервые с 1990-х годов
В правительстве Армении отметили, таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующая укреплению мира, установленного между Ереваном и Баку.
Как писал "Кавказский узел", Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению.
Снятие ограничений на транзит грузов в Армению не принесет значительных доходов официальному Баку, но откроет перспективы для более широкого экономического взаимодействия двух стран, считают азербайджанские аналитики. Маршрут транзита является затратным и пока подходит для демонстрационных поставок, считают армянские эксперты.
Российские железные дороги организовали отправку более одной тысячи тонн пшеницы со станции Димитровград в Ульяновской области в Армению через Азербайджан, об этом сообщает Минтранс России в своем Telegram-канале. Первая партия в 15 зерновозах проехала через территорию Азербайджана и пересекла границу Грузии с Арменией. Затем товар будет доставлен на станцию Даларик Южно-Кавказской железной дороги.
«Организация нового логистического маршрута стала возможной благодаря возобновлению транзита грузов в Армению через Азербайджан. Это первый случай таких перевозок с 1990-х годов», — отметили в Минтрансе.
По такому маршруту до конца 2026 года Россия планирует отправить в Армению еще 132 вагона с пшеницей, а также рассмотреть поставки других категорий грузов.
Армения подтвердила поставку зерна из России через Азербайджан. "Снятие ограничений на грузоперевозки в Армению является важным шагом Азербайджана на пути к восстановлению региональных коммуникаций и развитию экономического сотрудничества", - говорится в заявлении, размещенном на странице кабинета министров в Facebook*.
Армения не занимается выращиванием пшеницы и полагается на импорт. «Площадь посевов пшеницы в Армении не ограничена с точки зрения качества и выращивания высококачественной пшеницы — она скорее незначительна. Мы импортируем около 98 процентов зерна. Из-за особенностей почв и климата мы не можем полностью обеспечить внутреннее потребление», - отметил ранее экономист Граир Камендатян.
В правительстве добавили, что таким образом была выполнена одна из достигнутых в Вашингтоне договоренностей, способствующая укреплению мира, установленного между Ереваном и Баку, которая также важна в контексте повышения взаимного доверия и продвижения мирной повестки.
Напомним, что 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий. Однако Алиев и Пашинян не подписывали мирное соглашение, а лишь парафировали его, при этом большинство пунктов декларации содержит размытые формулировки, указали аналитики.
