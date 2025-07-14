Американский контроль над Зангезурским коридором грозит ослаблением позиций России в Армении и Азербайджане

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Достижение договоренностей по коридору без привлечения РФ означает существенное ослабление ее позиций в регионе и свидетельствует о постепенном выдавливании с Южного Кавказа. При этом альтернативных транспортных маршрутов Москва предложить не может.

Как сообщал "Кавказский узел", в январе 2024 года президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал открытие Зангезурского коридора через Армению в Нахичевань условием открытия границы с Арменией. Ереван никогда не обязывался открыть Зангезурский коридор для связи основной части Азербайджана и Нахичевани, возразил премьер-министр Армении Никол Пашинян и назвал речь Алиева "серьезнейшим ударом по мирному процессу".

Сотрудник исследовательского центра имени Адама Смита Сергей Бойко напомнил, что согласно соглашению от 10 ноября 2020 года, которое было подписано по итогам второй карабахской войны (трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, Армении и России. – прим. "Кавказского узла") предполагается создание Зангезурского коридора между Азербайджаном и Нахичеванью через Армению.

«Однако статус дороги и вопрос, кто будет контролировать ее участок на территории Армении, остаются спорными. Одно время предполагалось, что за структурой, контролирующей коридор станет Россия, но в свете ухудшения отношений и с Азербайджаном, и с Арменией, заговорили о передаче логистики американской компании. В целом при непротивлении договаривающихся сторон вариант передачи контроля над Зангезурским коридором американцам вполне возможен. Хотя более оптимальным стала бы передача коридора совместному консорциуму Азербайджана, Армении, США и Турции. В такой конфигурации проект был бы более жизнеспособным», - считает он.

По словам политолога, в любом случае достижение договоренностей по коридору без привлечения РФ означает существенное ослабление ее позиций в регионе и свидетельствует о постепенном выдавливании с Южного Кавказа. «В то же время, исключение России из проекта по созданию транспортного коридора существенно увеличивает шансы его реализации. Так как провал аналогичного проекта между Грузией и отторгнутыми от нее территориями - Абхазии и Южной Осетии - был связан с позицией российского руководства», - полагает Бойко.

Научный сотрудник Каспийского института стратегических исследований Александр Караваев заявил, что Зангезурский коридор является для России периферийной темой.

«Это был компромисс в плане того, чтобы Азербайджан как страна-победитель могла зафиксировать интересы в развитии непосредственных коммуникаций, связующих Нахичеванскую автономную республику и основную территорию страны. А для экономических интересов России это было важно с точки зрения того, что через Зангезурский коридор можно было бы связать железнодорожную сеть России и Ирана напрямую, без масштабных вложений, которые потребовались бы в ином случае при строительстве магистрали, Решт- Астара в рамках проекта «Север-Юг», - сказал Караваем.

По мнению исследователя, даже при принятии соглашений с участием США Зангезурский коридор не будет вскоре запущен. «Требуется восстановить не только около 40 км железной дороги на территории Армении, но и 70–80 км путей по территории Азербайджана вдоль границы с Ираном, так как рельсы были разобраны в годы карабахского конфликта в районах тогда занятых Арменией. Это участки некогда единой Закавказской железной дороги, связывавшей Россию через Абхазию и Грузию с Арменией и Азербайджаном. До 1990 года всё функционировало. Но из-за абхазо-грузинского и армяно-азербайджанского конфликтов она перестала работать. Для восстановления путей понадобится не менее года», - пояснил Караваев.

Он сообщил, что на территории Армении эти работы должны будут выполняться силами Южно-Кавказской железной дороги (ЮЖД). «Это дочернее предприятие РЖД со стопроцентным российским капиталом. Ранее велись переговоры в рамках комиссии вице-премьеров РФ, Армении, Азербайджана. Но до сих пор не пришли к каким-то графикам по выполнению технического задания. потому что не урегулированы политические вопросы», - рассказал Караваев.

По его словам, хотя проект реализовался медленно, но была заинтересованность российского правительства и бизнеса его завершить. «Сейчас встанет вопрос: что будет с ЮЖД со стопроцентным российским капиталом? Найдет ли Армения замену для продолжения строительства? Кроме того, имеются 4 узловых ныне закрытых участка путей, два из которых могут быть восстановлены лишь при согласовании с Турцией и Азербайджаном», - отметил Караваев.

Он указал и на возможные трудности с американским участием в реализации проекта. «Как компания из США станет проводить мониторинг и осуществлять режим пропуска на участках границы? Эта тема в подвешенном состоянии со стороны Баку находится. Изначально вообще в принципе (иностранные компании) не хотели видеть, даже россиян. Мониторинговая компания, будет нести функции оформления, распределения разных режимов транзита. Допустим, для азербайджанских грузов будет зелёный коридор, как и для грузов армянских. А для стран других, к примеру, жёлтый, то есть надо будет производить оформление и проверку. Всё это нужно согласовывать», - пояснил Караваев.

Старший научный сотрудник Института географии РАН, профессор Алексей Гуня заявил, что Зангезурский коридор — дальнейшее отступление Армении после потери Карабаха. «Это полное попадание под контроль Запада. В данном случае Армения доверяет США. Для Армении потеря влияния над Зангезурский коридором означает полностью утрату её суверенитета. Подобные практики весьма уязвимы, это не институциональные договоры. Западные государства в настоящее время находятся в условиях неопределённости и не могут гарантировать (защиты интересов), тем более для такой маленькой страны как Армения», - полагает он.

Он не исключает, что Россия будет пытаться использовать свои рычаги влияния, в том числе и военную базу в Гюмри. «Важными рычагам влияния также являются армянская диаспора (России) и экономическое взаимодействие (с Москвой), которое осуществляется через Грузию. В случае контроля над коридором со стороны США, встанут вопросы и перестройки геополитической карты. Например, как будут армяне приезжать в Россию», - сказал Гуня.

Но в конечном итоге решение о передаче США контроля на Зангезурским коридором, будет зависеть от уровня консенсуса в самой Армении. «Если Пашинян продавит идею того, чтобы отдать коридор американцам, то Россия потеряет своё влияние в этом регионе. Америка будет наращивать эту ось, разъединяя Иран и Россию, Азербайджан, Турцию», - резюмировал Гуня.

Российский политобозреватель на условиях анонимности, в свою очередь, отметил, что в случае компромисса Еревана и Баку, возможно, с турецкой или американской модерацией, транзитных проблем места для Москвы не предвидится.

«Российская военная база (в Гюмри) представляет собою очень небольшую величину даже относительно вооруженных сил одного Азербайджана. Тем более, если в ситуацию вмешается Турция. Никаких альтернативных коридоров Москва предложить не может, потому что продолжает терять влияние в регионе. Вопрос в том, что Москва планировала контролировать транспортный коридор через Зангезур и тем самым иметь дополнительную возможность давления на все местные страны. В случае ее выбытия из проекта возможности этого контроля обнуляются», - считает он.

По словам политобозревателя, с учетом местной экономической и политической географии Армения не располагает широкой свободой действий. «Любая возможность снизить риски конфронтации с Азербайджаном, а то и полностью решить приграничные и дипломатические проблемы будет для Еревана плюсом», - подытожил он.

Напомним, что 13 марта МИД Азербайджана объявил о том, что Ереван принял предложения Баку по двум статьям мирного договора, которые оставались несогласованными. МИД Армении подтвердил, что Ереван принял оставшиеся пункты договора и готов к его подписанию. К декабрю 2024 года Армения и Азербайджан согласовали преамбулу, а также 15 из 17 статей проекта мирного договора. Несогласованными оставались пункты относительно воздержания сторон от международных исков друг к другу и отказа от размещения представителей третьих стран на границе.