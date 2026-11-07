Правозащитница заявила о пытках верующих заключенных в Азербайджане

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Верующие заключенные в азербайджанской колонии №17, которые проводят голодовку из-за запрета хиджабов в школах страны, подверглись пыткам, заявила правозащитница Арзу Абдулла. По ее словам, участников акции в карцере избивали до потери сознания и угрожали увеличить сроки на восемь лет.

Как писал "Кавказский узел", к 30 октября в Азербайджане прекратились массовые протесты против запрета на ношение хиджабов в школах, однако недовольство проявляется в форме отдельных акций у школьных зданий. По данным активистов и правозащитников, участники протестов и их родственники сталкиваются с задержаниями, вызовами в полицию и другими формами давления.

С 12 октября в школах Азербайджана не допускают к занятиям педагогов и учениц, которые отказались снимать хиджаб. Около нескольких школ Баку учащиеся и учителя проводили уроки на улице в знак протеста. 13 октября МВД отчиталось о задержании 37 участников протестов, активисты насчитали более 200 задержанных. Протесты стали продолжением многолетнего спора о религиозной одежде в школах, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты из-за школьного дресс-кода в Азербайджане".

Верующие заключенные исправительного учреждения №17 подверглись пыткам после того, как объявили голодовку в знак протеста против запрета на ношение хиджабов в школах Азербайджана, заявила правозащитница Арзу Абдулла в публикации на своей странице в Facebook*.

По словам Абдуллы, около 60 верующих заключенных учреждения № 17 начали голодовку 13-15 октября. Из-за отказа ее прекращать некоторых поместили в карцер.

"Все началось с запрета на ношение хиджаба в Азербайджане. В исправительном учреждении №17 около 60 верующих заключенных 13-15 октября объявили голодовку. Хотя Пенитенциарная служба незамедлительно потребовала прекратить акцию, верующие, заранее уведомившие начальника учреждения письменными заявлениями, продолжили ее в установленном порядке. Часть протестующих поместили в штрафной изолятор", – написала Абдулла.

По ее утверждению, 21 октября заключенных начали подвергать пыткам. Им также угрожали увеличением сроков наказания на восемь лет, если они передадут информацию о происходящем за пределы колонии.

“Возможно, начальник Пенитенциарной службы и не знал об этой угрозе. Однако начальник исправительного учреждения №17 и его заместители именно так угрожали заключенным, которых подвергали пыткам. Более того, во время телефонных разговоров и свиданий через стекло с родственниками рядом с заключенными постоянно находились сотрудники надзора. При этом им запретили обычные свидания до января 2027 года, – очевидно, с целью того, чтобы к этому времени следы насилия исчезли", – отметила правозащитница.

Информация о пытках стала достоянием гласности благодаря некоторым сотрудникам колонии и другим заключенным, пожелавшим сохранить анонимность. "Сотрудники колонии, которые не остались равнодушными к происходящему, попросили не раскрывать их имена и фамилии. Вместе с другими заключенными, ставшими свидетелями случившегося, они помогли предать огласке информацию о пытках", – говорится в публикации.

Абдулла утверждает, что в первую очередь избиениям подверглись участники голодовки, находившиеся в карцере. По ее словам, в так называемую спецбригаду, занимавшуюся избиениями заключенных, входили начальник колонии Шафаат Аббасов, его заместители Самит Гафаров, Эмин Эминалиев и Вугар Исмиханлы, заместитель Гафарова по имени Турал, заместитель начальника Пенитенциарной службы по имени Анар, а также телохранитель заместителя начальника ведомства Фикрета Гафарова, которого заключенным представили как "оглушающего Барата".

Как отмечает Абдулла, избивавшие заключенных сотрудники утверждали, что действуют по распоряжению бывшего начальника Пенитенциарной службы Мирсалеха Сеидова и заместителя начальника ведомства Фикрета Гафарова. 28 октября президент Азербайджана назначил новым начальником Пенитенциарной службы Минюста Сахиба Рзаева.

Ссылаясь на неназванного сотрудника колонии, правозащитница сообщила, что 21 октября 20 участников голодовки по одному отводили из карцера в разные помещения и избивали до потери сознания. "Первый заместитель начальника колонии Эмин Эминалиев напал на одного из верующих прямо в карцере, когда тот совершал намаз. Когда заключенный перестал поднимать голову, по приказу Эминалиева ему подняли голову и увидели, что он потерял сознание, а изо рта у него идет кровь", – пишет Абдулла.

По ее информации, позднее верующих, которые к тому времени голодали уже неделю, избивали в кабинете начальника колонии: им заламывали руки за спину и одновременно наносили удары кулаками по обоим ушам. У нескольких заключенных, утверждает правозащитница, изо рта и ушей шла кровь, а изо рта выступила пена.

"По информации другого сотрудника, представитель Пенитенциарной службы по имени Анар повалил одного из верующих на пол, встал на него и начал топтать ногами. Заключенный потерял сознание, из носа и рта пошла кровь. Узнав, что у другого заключенного больные легкие, его также повалили лицом вниз и долго топтали ногами по спине. Он потерял сознание, и его долго не могли привести в чувство", – сообщает Абдулла.

Правозащитница также заявила, что от заключенных требовали записать видеообращения, в которых они должны были сообщить о добровольном прекращении голодовки и отсутствии побоев. По ее словам, в случае отказа им угрожали изнасилованием. "По данным еще одного сотрудника, некоторых заключенных под угрозой изнасилования снимали на видео, заставляя говорить, будто они добровольно прекратили голодовку и не подвергались никакому насилию", – говорится в публикации.

Семьи осужденных требуют реакции омбудсмена

По утверждению Абдуллы, наиболее жестоким избиениям подверглись члены движения "Мусульманское единство" Турал Велиев, Ибрагим Мурадов, житель Сабирабада Асад Агашов, житель Мехдиабада Айдын Гусейнзаде, житель Агдаша Галиб Бандалиев и житель Ленкорани Махмудага Агаев.

Абдулла также сообщила, что родственники заключенных безуспешно пытались добиться посещения исправительного учреждения №17 сотрудниками аппарата омбудсмена. "Каждый раз семьям дают один и тот же ответ: "Посетим", но когда именно – неизвестно", – пишет правозащитница.

По ее словам, родственники неоднократно направляли жалобы на предполагаемые нарушения прав заключенных и факты пыток в министерство юстиции, Пенитенциарную службу и аппарат омбудсмена. Однако, утверждает Абдулла, ни одно из ведомств не поинтересовалось состоянием заключенных и не отреагировало на обращения семей. "Самое печальное, что новое руководство Пенитенциарной службы продолжает хранить молчание и проявлять равнодушие к произошедшему и продолжающемуся ущемлению прав жертв пыток", – отмечает она.

По данным Абдуллы, исправительное учреждение №17 с 2022 года получило известность в связи с тем, что туда направили около 90% верующих шиитов, арестованных по обвинениям в хранении или распространении наркотиков, которые правозащитница считает сфабрикованными.

Причиной многочисленных нарушений прав заключенных она называет неудовлетворительные условия содержания. По ее словам, колония расположена в непригодном для содержания людей здании, которое в советский период использовалось как производственный объект.

Абдулла утверждает, что заключенным приходится за собственный счет обустраивать места содержания, тогда как выделяемые государством средства присваиваются руководством учреждения.

"Тех, кто протестует против произвола, помещают в карцер, подвергают пыткам, ограничивают в свиданиях, передачах и телефонных разговорах либо переводят в другую тюрьму – чаще всего в пенитенциарный комплекс Умбакы, где устанавливается строгий режим содержания. Но и это не все. Заключенных, протестующих против несправедливости и взяточничества, летом под палящим солнцем, а зимой в снег и дождь на несколько дней оставляют без еды и воды на открытой площадке, предназначенной для прогулок. Родственников заключенных заставляют часами ждать у ворот учреждения, нередко отказывая им во встречах и приеме передач", – пишет правозащитница.

Правозащитники говорят о давлении на близких заключенных

По ее словам, насилие применялось и в других исправительных учреждениях к верующим, объявившим голодовку против запрета на ношение хиджабов в школах. Абдулла также сообщила о продолжении голодовок в других колониях.

"Содержащийся в исправительном учреждении №6 политзаключенный верующий Эльман Шейдаев продолжает голодовку, начатую 16 октября в знак протеста против запрета на ношение хиджаба [в школах]. Сначала его поместили в карцер, а затем перевели в исправительное учреждение №10. В настоящее время Эльман Шейдаев продолжает голодовку в карцере учреждения №10. В исправительном учреждении №1 политзаключенный верующий Явер Исмаилзаде два дня назад прекратил голодовку, начатую 14 октября. В Пенитенциарном комплексе Умбакы верующие заключенные, присоединившиеся к акции протеста против запрета на ношение хиджаба, также прекратили голодовку", – говорится в публикации.

Азербайджанский журналист Полад Асланов 8 октября объявил в колонии №15 голодовку в знак протеста против нарушения прав школьниц, в том числе своей дочери и учительниц, носящих хиджаб. В этой же колонии он был избит; после Асланова перевели в лечебное учреждение Пенитенциарной службы, а 31 октября он прекратил голодовку из-за резкого ухудшения состояния.

В публикации Абдулла отметила тегами министерство юстиции Азербайджана и аппарат омбудсмена, выразив готовность опубликовать также позицию противоположной стороны. В разговоре с корреспондентом "Кавказского узла" правозащитница добавила, что родственники заключенных опасаются публично рассказывать о предполагаемых пытках из-за угроз увеличить сроки наказания их близким на восемь лет.

"Некоторым заключенным осталось сидеть полгода или год, и их родственники опасаются, что публичные заявления могут еще больше ухудшить положение близких”, – сказала Абдулла. Активистка отметила, что в результате пыток и давления в исправительном учреждении №17 голодовка была прекращена.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов сообщил корреспонденту “Кавказского узла”, что ему также поступают сведения о давлении на верующих в колониях. При этом он отметил, что документировать случаи как физического давления на заключенных колоний, так и новые факты арестов за протест по поводу школьного дресс-кода сложно.

"На семьи заключенных оказывается давление. Люди опасаются, что арестам могут подвергнуться и другие члены семей", – сказал Гасанов.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями от представителей Пенитенциарной службы, министерства юстиции и аппарата омбудсмена Азербайджана относительно заявлений о пытках в колонии №17, но готов опубликовать их позицию.