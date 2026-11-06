Четыре бойца из Дагестана убиты в военной операции

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В Тарумовском районе переданы награды близким военнослужащих, убитых в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 2207 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 5 ноября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 2203 бойцов из Дагестана.

В администрации Тарумовского района переданы ордена Мужества родственникам военнослужащих, убитых в военной операции, сообщает на своей странице во "Вконтакте" районная администрация.

"Посмертно награждены: Роман Ибрагимов из села Новогеоргиевка; Магомед Гимбатов из села Новодмитриевка; Игорь Калинин из села Коктюбей; Рустам Янкуржиев из села Рассвет", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 2207 бойцов из Дагестана.

Ранее о смерти бойца из Тарумовского района стало известно в мае. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Руслан Чурухов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО и ЮФО по числу убитых в военной операции, чьи имена официально обнародовали власти. В феврале 2022 года Сергей Меликов, который был тогда главой Дагестана, первым из представителей власти сообщил о том, что на Украине убит российский военный - офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - сказала вдова одного из них.