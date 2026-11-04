Жительница Дагестана добилась компенсации за утраченное при паводке имущество

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После отказа в единовременной помощи жительница Дагестана обратилась к омбудсмену и добилась от властей выплаты более 472 тысяч рублей в качестве компенсации за утрату имущества при весеннем паводке.

Как информировал "Кавказский узел", ливни в марте и апреле привели к подтоплениям в Дагестане. На 22 мая от пострадавших поступило 274 тыс. заявлений на помощь, сообщило МЧС. К 24 октября власти республики отчитались о назначении единовременных выплат 93,8 тысячи человек.

По словам жительницы Дагестана, её домовладение пострадало от весенних ливней, а муниципальная комиссия после обследования подтвердила, что она лишилась части имущества. Минтруд Дагестана отказал женщине в единовременной помощи, сославшись на то, что утрата имущества первой необходимости не была установлена.

Жительница обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Дагестане Запиру Алхасову. Изучив документы, он установил, что основание для отказа противоречило заключению комиссии, которая зафиксировала частичную утрату именно имущества первой необходимости, сказано в сообщении, опубликованном на сайте омбудсмена Дагестана.

По данным Алхасова, он попросил Минтруд повторно рассмотреть заявление и оценить представленные документы. Министерство пересмотрело решение об отказе, и жительнице выплатили 472 тыс. 410 рублей.

"Кавказский узел" также писал, что пострадавшим от паводка жителям Дагестана неоднократно приходилось оспаривать отказы и повторно подавать заявления на компенсации. Так, 4 августа жительница села Тутлар Хасавюртовского района Зумрут Эжуева рассказала, что двоих её детей не включили в список получателей единовременной помощи. Ей пришлось обратиться в прокуратуру, чтобы добиться их включения в список.

20 мая житель Дагестанских Огней Зульфикар Абдулаев рассказал, что его семье одобрили единовременную помощь, но в выплатах за утраченное имущество отказывали. В затопленном доме жить было невозможно, и семье пришлось снимать квартиру в Дербенте. 16 мая житель Махачкалы Рабадан рассказал, что после отказа подал заявление повторно, но ответа не получил, а жильё семье пришлось ремонтировать за свой счёт.