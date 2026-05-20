Потерявшие жилье жители Дагестана рассказали о сложностях с получением компенсаций

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Часть жителей селения Мамедкала и города Дагестанский огни пока не получили компенсации за утраченные в ходе паводка дома.

Как писал "Кавказский узел", ранее жители из пострадавших от наводнения районов Махачкалы и поселка Турали пожаловались, что спустя месяц после наводнения ожидают выплат за утрату имущества и материальной помощи, некоторым пришлось подавать заявления несколько раз.

Жительница Мамедкалы Эльмира сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что получила положенные от государства выплаты – единовременную материальную помощь и выплату за полную утрату имущества. Она рассказала, что проживает на улице Канделаки, вода в ее доме стояла 10 дней, теперь строение идет под снос. «Живем у родственников, они сейчас в Подмосковье, к лету должны приехать, придется искать съемное жилье. Новый дом власти обещали построить к осени», - отметила Эльмира. Она добавила, что семья лишилась всего имущества и бытовой техники, но кроме господдержки в виде выплат, никакой дополнительной помощи от благотворительных фондов не получила.

Житель Мамедкалы Низарбек, у которого при наводнении был полностью разрушен дом, рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что его семья получила единовременную материальную помощь, и выплаты за полную утрату имущества.

«16 мая в поселок приезжали врио главы Дагестана Щукин и премьер-министр Рамазанов. Они пообещали, что жилье для тех, у кого полностью разрушен дом, будет построено в короткие сроки. Сейчас снимаем квартиру, на днях возвращается ее владелец, придется освобождать и искать новое жилье», - говорит Низарбек.

Посетивший Мамедкалу Федор Щукин сообщил, что под строительство домов для пострадавших жителей Мамедкалы выделено 10 гектаров земли. «Территория расположена вблизи посёлка и согласована с жителями. Планируется переселить десятки домохозяйств — каждой семье, в которой пострадало домовладение, выделят по 10 соток земли. Сейчас ведётся работа по изменению категории земельного участка, формируется улично-дорожная сеть», - сообщил телеграм-канал администрации главы Дагестана.

Сложности с выплатами пострадавшим от наводнения наблюдаются и в городе Дагестанские Огни, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» активист Рамис Агабеков. На своей странице в соцсети, насчитывающей 35,7 тысяч подписчиков, он опубликовал видео с жителем города Зульфикаром Абдулаевым, где тот рассказал, что до сих пор не получил никаких выплат за затопленный дом.

Сам Зульфикар рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что его семье одобрили только единовременную выплату, компенсаций за утрату имущества они не получили. В инстанции, куда он обращался, ответили, что вопрос «на рассмотрении».

«У нас был саманный дом, который разошелся по швам, все имущество и бытовая техника пострадали. Сейчас там стоит ужасный запах, сырость, жить невозможно. Приходила комиссия, участковый, все осмотрели и ушли, но приходят отказы на выплату за потерю имущества», - сказал Зульфикар.

Мужчина отметил, что в доме проживают семь человек, у него трое детей. Все они временно снимают жилье в Дербенте. «Мать после потопа сильно заболела, мой ребенок упал и сломал ногу, мы все травмы зафиксировали в больнице. У меня большого заработка нет, чтобы самостоятельно восстанавливать дом и покупать утраченное имущество», - говорит Зульфикар.

Жительница Дагестанских Огней Заира рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что проживает на улице Фадеева, дом полностью затопило. Члены семьи получили единовременную выплату, но ее заявление, поданное в МФЦ, уже месяц находится на рассмотрении. «У нас все пострадало, ничего не осталось, кроме стен. Дом полностью был затоплен. Комиссия приходила, акт составила, но решения о выплатах за потерянное имущество нет», - говорит Заира.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Жители Чечни подали властям более 29 тысяч заявлений на выплаты в связи с ущербом от наводнения. По их словам, в Чечне документы на выплату компенсаций собирают без лишних формальностей, зачастую достаточно снимков поврежденных домов. В свою очередь жители Дагестана, пострадавшие от наводнения, неоднократно жаловались на отказы в выплатах. Так, в махачкалинском микрорайоне Турали в результате потопа испорчены полы в домах и бытовая техника, а люди получили отказы в выплатах, посетовали местные жители.

