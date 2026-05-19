Двое военных из Калмыкии убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Максим Чернявский и Андрей Каширский из Малодербетовского района убиты в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми на Украине не менее 227 комбатантов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 19 апреля силовики и чиновники официально признали убитыми в боях на Украине не менее 225 бойцов из Калмыкии.

Об открытии в филиале Калмыцкого колледжа нефти и газа в селе Малые Дербеты "Стены памяти" отчиталася филиал фонда "Защитники Отечества | Республика Калмыкия" в Telegram-канале.

Максим Чернявский родился 29 января 1994 года в селе Городовиково Малодербетовского района. В 2013 году окончил Малодербетовское профтехучилище по специальности автомеханик, затем получил профессию автосварщика. В зоне проведения СВО служил в штурмовой группе ЧВК "Вагнер" под Соледаром. В ходе очередной боев был убит. Награжден медалью "За отвагу".

Андрей Каширский родился 20 апреля 1984 года в селе Малые Дербеты. В 2002 году окончил СПТУ-3, получив специальность тракториста-машиниста. В 2022 году был мобилизован одним из первых. 21 мая 2023 года был убит под Клещеевкой, попав под обстрел.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 227 бойцов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Администрация Малодербетовского района 17 апреля сообщала о еще одном убитом на Украине земляке, Романе Попове.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.