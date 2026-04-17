Военный из Калмыкии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Роман Попов из Малых Дербетов убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально назвали имена как минимум 223 убитых там комбатантов.

Как писал "Кавказский узел", к 13 апреля силовики и чиновники официально признали убитыми в боях на Украине не менее 4565 военных из ЮФО, в том числе 222 - из Калмыкии.

Имя очередного убитого на Украине комбатанта из Калмыкии назвала администрация Малодербетовского района, отчитавшись о передаче посмертной награды его матери.

Уроженец Малых Дербетов Роман Попов был убит в зоне боевых действий 10 августа 2024 года, на тот момент ему исполнился 21 год. Посмертно награжден орденом Мужества, сообщила администрация муниципалитета в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что из Калмыкии семья переехала в Волгодонск, когда Попов еще учился в школе, однако он "навсегда остался земляком".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 223 бойцов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Администрация Малодербетовского района сообщала о еще одном убитом на Украине земляке, Николае Устьянцеве, в январе.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.