Главная   /   Лента новостей
06:59, 16 января 2026

Военный из Калмыкии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Николай Устьянцев из Малодербетовского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти признали убитыми там как минимум 209 военнослужащих из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 6 января власти обнародовали имена по меньшей мере 208 бойцов из Калмыкии, убитых в зоне боевых действий на Украине. В числе последних, кого чиновники официально назвали убитым, - Рустам Жарканалиев из Камызякского района. 

Имя еще одного военного из Калмыкии обнародовала администрация Малодербетовского района республики, отчитавшись об открытии памятной парты в Тундутовской средней школе.

"Окончив Городовиковскую среднюю школу, поступил в Малодербетовское СПТУ-3 на автомеханика. В 2002 году Николай был призван в ряды Вооруженных сил, в Северокавказский военный округ. Принимал участие в вооруженном конфликте в Чеченской республике", - сообщила администрация района на странице во "ВКонтакте".

Был убит 10 октября 2024 года во время специальной военной операции, уточнила администрация

В октябре 2025 года власти сообщали о двух убитых бойцах из Малодербетовского района Калмыкии - Павле Лущаеве и Наране Санджиеве.

Российский военный. Кадр видео Минобороны России, https://t.me/mod_russia/39882Власти признали убитыми в зоне СВО не менее 8450 бойцов с юга России

Таким образом, как минимум 209 военнослужащих из Калмыкии официально признаны убитыми в зоне боевых действий на Украине. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

По данным "Кавказского узла", к 1 января представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 8400 бойцов с юга России: 4151 - из СКФО и 4249 - из ЮФО. 

Автор: "Кавказский узел"

