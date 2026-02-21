×

06:58, 21 февраля 2026

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8700

Российский военный. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/59569.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 4271 бойца из СКФО и 4431 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к 6 февраля представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 4229 бойцов из СКФО и 4373 - из ЮФО.

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен в рамках действующих законов и на основании данных, озвученных чиновниками - от губернатора до главы села, а также представителями силовых структур.

По данным "Кавказского узла", к 21 февраля представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 8702 бойцов с юга России: 4271 - из СКФО и 4431 - из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан - 1814. Также подтверждена смерть 913 бойцов из Ставропольского края, 546 - из Северной Осетии, 378 - из Кабардино-Балкарии , 258 - из Чечни , 182 - из Карачаево-Черкесии и 180 - из Ингушетии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1688) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 856 бойцов из Ростовской области, 830 - из Краснодарского края, 707 - из Астраханской области, 214 - из Калмыкии и 136 - из Адыгеи.

Мобилизованный. Влад Александров. ЮГА.ру Губернатор заявил об ошибочной мобилизации 379 волгоградцев

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации". 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. После объявления мобилизации в регионах юга России были зафиксированы попытки мобилизовать людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону боевых действий.

Отметим, что реальные потери среди комбатантов с Северного Кавказа могут быть значительно выше официально признанных. Эта ситуация характерна для всех регионов СКФО, но особенно актуальна для Чечни. Рамзан Кадыров в феврале 2023 года призвал руководителей регионов не разглашать число убитых. "Не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом - столько", - заявил он.

Первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов, в том числе из Краснодарского края.

Автор: "Кавказский узел"

