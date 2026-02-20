Российский Минюст объявил иноагентом журналиста Владимира Севриновского*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Журналист Владимир Севриновский*, известный репортажами и документальными фильмами о республиках Северного Кавказа, внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале 25 и 26 сентября 2023 года прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. В полицию были доставлены в том числе и журналисты, освещавшие протесты. Среди них был Владимир Севриновский. Он был арестован на пять суток, впоследствии Севриновский добился отмены приговора. В конце декабря 2022 года Севриновский и еще три журналиста обратились в Следком Дагестана с просьбой расследовать действия силовиков при задержании. В январе 2024 года стало известно, что Советский районный суд Махачкалы прекратил производство по жалобе журналиста Владимира Севриновского на бездействие следователей, которые более года отказывались регистрировать его заявление о незаконном задержании на митинге. Виновные в нарушении прав журналистов во время митинга против мобилизации в Махачкале не понесли никакого наказания, констатировал журналист.

Владимир Севриновский* - журналист и писатель, фотограф, эксперт по Кавказу, один из основателей туристической компании Caucasus Explorer и инициаторов создания первой пешей тропы по регионам Северного Кавказа от Каспийского до Черного моря.

Минюст России сегодня объявил о включении Владимира Севриновского* в реестр иностранных агентов. По версии ведомства, Севриновский* участвовал в создании и распространении материалов других иноагентов, а также организаций, которых российские власти сочли “нежелательными”.

“Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике”, - говорится в публикации на сайте министерства. Там же отмечается, что Владимир Севриновский* выступал против действий, которые российская армия ведет на территории Украины.

Сам Владимир Севриновский* по состоянию на 18.15 мск сегодня не прокомментировал на своей странице в Facebook** решение Минюста. При этом с ноября 2025 года журналист вынужден сопровождать все свои публикации пометкой о том, что ведомство считает его "участником проекта "Черта"*, включенного в реестр иностранных агентов".

Своим читателям журналист пояснял, что считает это решение ведомства абсурдным, поскольку он сотрудничает в качестве фрилансера с разными медиа и в течение года до признания "участником иноагента" опубликовал лишь один материал в издании "Черта"*.

"Я не иноагент, а участник иноагента. Это очень интересный статус. Назначать участниками, как и самими инагентами, могут произвольно, никаких доказательств не нужно. Процедура исключения из перечня не прописана", - отмечает Севриновский* в посте от 18 ноября 2025 года.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре 2025 года Советский районный суд Махачкалы частично удовлетворил иск Севриновского, который требовал 200 тысяч рублей компенсации морального вреда на акции против мобилизации, но снизил сумму компенсации в 200 раз.

МВД обжаловало это решение как принятое без его участия, в результате чего дело поступило на повторное рассмотрение. В результате 15 декабря судья Советского райсуда Махачкалы вновь постановил, что Севриновского неправомерно привлекли к административной ответственности, и увеличил сумму компенсации морального вреда с одной тысячи рублей до пяти. Также суд обязал МВД возместить Севриновскому расходы по уплате государственной пошлины в размере трех тысяч рублей. Удовлетворить остальные требования журналиста суд отказался, проинформировал 16 февраля Центр защиты прав человека “Мемориал”*.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.