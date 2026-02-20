×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:25, 20 февраля 2026

Российский Минюст объявил иноагентом журналиста Владимира Севриновского*

Владимир Севриновский. Фото: Vladsevr. https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Журналист Владимир Севриновский*, известный репортажами и документальными фильмами о республиках Северного Кавказа, внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. 

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале 25 и 26 сентября 2023 года прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. В полицию были доставлены в том числе и журналисты, освещавшие протесты. Среди них был Владимир Севриновский. Он был арестован на пять суток, впоследствии Севриновский добился отмены приговора. В конце декабря 2022 года Севриновский и еще три журналиста обратились в Следком Дагестана с просьбой расследовать действия силовиков при задержании. В январе 2024 года стало известно, что Советский районный суд Махачкалы прекратил производство по жалобе журналиста Владимира Севриновского на бездействие следователей, которые более года отказывались регистрировать его заявление о незаконном задержании на митинге. Виновные в нарушении прав журналистов во время митинга против мобилизации в Махачкале не понесли никакого наказания, констатировал журналист.

Владимир Севриновский* - журналист и писатель, фотограф, эксперт по Кавказу, один из основателей туристической компании Caucasus Explorer и инициаторов создания первой пешей тропы по регионам Северного Кавказа от Каспийского до Черного моря. 

Минюст России сегодня объявил о включении Владимира Севриновского* в реестр иностранных агентов. По версии ведомства, Севриновский* участвовал в создании и распространении материалов других иноагентов, а также организаций, которых российские власти сочли “нежелательными”. 

“Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике”, - говорится в публикации на сайте министерства. Там же отмечается, что Владимир Севриновский* выступал против действий, которые российская армия ведет на территории Украины.

Сам Владимир Севриновский* по состоянию на 18.15 мск сегодня не прокомментировал на своей странице в Facebook** решение Минюста. При этом с ноября 2025 года журналист вынужден сопровождать все свои публикации пометкой о том, что ведомство считает его "участником проекта "Черта"*, включенного в реестр иностранных агентов". 

Своим читателям журналист пояснял, что считает это решение ведомства абсурдным, поскольку он сотрудничает в качестве фрилансера с разными медиа и в течение года до признания "участником иноагента" опубликовал лишь один материал в издании "Черта"*. 

"Я не иноагент, а участник иноагента. Это очень интересный статус. Назначать участниками, как и самими инагентами, могут произвольно, никаких доказательств не нужно. Процедура исключения из перечня не прописана", - отмечает Севриновский* в посте от 18 ноября 2025 года.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре 2025 года Советский районный суд Махачкалы частично удовлетворил иск Севриновского, который требовал 200 тысяч рублей компенсации морального вреда на акции против мобилизации, но снизил сумму компенсации в 200 раз.

МВД обжаловало это решение как принятое без его участия, в результате чего дело поступило на повторное рассмотрение. В результате 15 декабря судья Советского райсуда Махачкалы вновь постановил, что Севриновского неправомерно привлекли к административной ответственности, и увеличил сумму компенсации морального вреда с одной тысячи рублей до пяти. Также суд обязал МВД возместить Севриновскому расходы по уплате государственной пошлины в размере трех тысяч рублей. Удовлетворить остальные требования журналиста суд отказался, проинформировал 16 февраля Центр защиты прав человека “Мемориал”*. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:01, 20 февраля 2026
Боец из Дагестана убит на Украине
17:57, 20 февраля 2026
В Каспийске проведены обыски по делу о халатности при водоснабжении
09:30, 20 февраля 2026
Боец из Северной Осетии убит на Украине
07:33, 20 февраля 2026
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
06:35, 20 февраля 2026
Житель Ингушетии осужден за содействие террористической деятельности
04:39, 20 февраля 2026
Пять бойцов из Кабардино-Балкарии убиты в военной операции
Все события дня
Новости
19:01, 20 февраля 2026
Боец из Дагестана убит на Украине
На месте аварии на водоканале в Каспийске. Февраль 2026 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DTf_yqmjO0P/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
17:57, 20 февраля 2026
В Каспийске проведены обыски по делу о халатности при водоснабжении
Диана Ципинова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17:39, 20 февраля 2026
Суд согласился с доводами адвокатов о невиновности Дианы Ципиновой
Александр Тарарыкин. Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
17:24, 20 февраля 2026
Чиновник на Кубани заподозрен в хищениях из бюджета на развитие казачества
Пляж в Темрюкском районе. 20 февраля 2026 г. Фото: https://t.me/setisitolopata/2599
16:33, 20 февраля 2026
Волонтеры оспорили сообщения о берегах без выбросов мазута в Анапе
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Последние записи в блогах
Фото
17:51, 17 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
«Эркин Ёзен»  - поселок для малоимущих или «дворянское гнездо»?
Фото
16:06, 17 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Короля все еще играет свита
Фото
12:08, 16 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Темные ночи. О судебных спорах и неосвещенном микрорайоне.
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Пляж в Темрюкском районе. 20 февраля 2026 г. Фото: https://t.me/setisitolopata/2599
20 февраля 2026, 16:33
Волонтеры оспорили сообщения о берегах без выбросов мазута в Анапе

Рустам Ногмов. Фото: https://t.me/gazetayuga/9548
20 февраля 2026, 13:35
Сторона потерпевших назвала справедливым приговор за убийство нальчанки

Сотрудники ФСБ. Фото: ФСБ РФ
20 февраля 2026, 10:14
Житель Ставрополя убит в перестрелке с силовиками

Мужчина снимает полет БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20 февраля 2026, 01:42
Запрет на съемку атак БПЛА введен в Ставропольском крае

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше