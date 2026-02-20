×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:39, 20 февраля 2026

Пять бойцов из Кабардино-Балкарии убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Астемир Тохов, Рамазан Карданов, Руслан Паритов, Залим Шинахов и Альберт Кумахов из Лескенского района убиты в военной операции на Украине. С февраля 2022 года там признаны убитыми не менее 374 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 14 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 369 бойцов из Кабардино-Балкарии.

О гибели пятерых бойцов в военной операции сообщила 18 февраля администрация Лескенского района в Telegram-канале.

Астемиру Тохову, Рамазану Карданову, Руслану Паритову, Залиму Шинахову и Альберту Кумахову в школе села Анзорей открыли "парты героя". Подробностей биографий и гибели бойцов администрация в сообщении не привела.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 374 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 361 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

Ранее о смерти бойца из Лескенского района стало известно 23 декабря 2025 года. Тогда власти отчитались об открытии памятной парты убитому в военной операции Залиму Тутукову.

Специальная военная операция на Украине. Фото: пресс-служба Минобороны РФБолее 8600 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
18:53, 19 февраля 2026
Новая группа бойцов вылетела из аэропорта Грозного в зону СВО
17:41, 19 февраля 2026
Военный из Волгоградской области убит в зоне СВО
11:56, 19 февраля 2026
Мужчина погиб при задержании в Ростовской области
02:20, 19 февраля 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
20:30, 18 февраля 2026
Пенсионерка из Новороссийска обвинена в госизмене
17:38, 18 февраля 2026
Несовершеннолетнюю на Кубани обвинили в призывах к терроризму
Все события дня
Новости
22:52, 19 февраля 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за длительное отсутствие в части
Нвер Гаспарян и Диана Ципинова. Фото: https://t.me/fparf/9232Y
16:53, 19 февраля 2026
Дело Ципиновой стало примером злоупотребления прокуратурой правом обжалования
Диана Ципинова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16:47, 18 февраля 2026
Пять адвокатов попросили оставить в силе оправдательный приговор Ципиновой
Военный около части. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
10:00, 18 февраля 2026
Военнослужащий в Нальчике получил срок за уклонение от службы
Задержание стрелка в Анапе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:32, 18 февраля 2026
За неделю с 9 по 15 февраля в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах погиб один человек
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Мухаммад Тамасханов и Магомед Султыгов. Скриншоты https://www.instagram.com*/p/DIYIdylsdhJ/, https://youtu.be/2CRjKZBFhVY Главное о задержании ингушских имамов Тамасханова и Султыгова

Последние записи в блогах
Фото
17:51, 17 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
«Эркин Ёзен»  - поселок для малоимущих или «дворянское гнездо»?
Фото
12:08, 16 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Темные ночи. О судебных спорах и неосвещенном микрорайоне.
Фото
14:39, 12 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
В Дагестане школьника и его родителей заподозрили в непатриотизме
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Мужчина снимает полет БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20 февраля 2026, 01:42
Запрет на съемку атак БПЛА введен в Ставропольском крае

Заседание суда в Сочи по иску Генпрокуратуры к Вороновскому. Фото: Объединенная пресс-служба судов Кубани / Telegram
19 февраля 2026, 22:05
Суд в Сочи конфисковал активы Вороновского на миллиарды рублей

Баграт Галстанян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19 февраля 2026, 19:00
Арест архиепископа Баграта Галстаняна продлен на два месяца

Место, где висела памятная табличка на доме Анны Политковской. 19 февраля 2026 г. Фото: https://t.me/rusnews/80702
19 февраля 2026, 15:46
18-я временная табличка уничтожена на доме Анны Политковской

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше