Пять бойцов из Кабардино-Балкарии убиты в военной операции

Астемир Тохов, Рамазан Карданов, Руслан Паритов, Залим Шинахов и Альберт Кумахов из Лескенского района убиты в военной операции на Украине. С февраля 2022 года там признаны убитыми не менее 374 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 14 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 369 бойцов из Кабардино-Балкарии.

О гибели пятерых бойцов в военной операции сообщила 18 февраля администрация Лескенского района в Telegram-канале.

Астемиру Тохову, Рамазану Карданову, Руслану Паритову, Залиму Шинахову и Альберту Кумахову в школе села Анзорей открыли "парты героя". Подробностей биографий и гибели бойцов администрация в сообщении не привела.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 374 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 361 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

Ранее о смерти бойца из Лескенского района стало известно 23 декабря 2025 года. Тогда власти отчитались об открытии памятной парты убитому в военной операции Залиму Тутукову.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.