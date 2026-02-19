Боец из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Широчкин из Еланского района убит в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми не менее 1687 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 18 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1686 бойцов из Волгоградской области.

Более 8600 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО Не менее 4229 бойцов из СКФО и 4373 - из ЮФО власти и силовики признали убитыми в ходе военной операции на Украине.

О передаче отцу убитого участника военной операции Андрея Широчкина медали "Отец солдата" отчиталась администрация Еланского района на странице во "ВКонтакте".

Андрей Широчкин заключил контракт в апреле 2023 года. Был убит в июле того же года в Покровском районе ДНР.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1687 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Еланского района стало известно 1 февраля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Артем Бочаров.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.