Боец из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Артем Бочаров из Еланского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1653 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 31 января были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1652 бойцов из Волгоградской области.

Артем Бочаров из поселка Таловка Еланского района погиб в военной операции, сообщает издание "Волгоградская правда.ру", среди учредителей которого - администрация Волгоградской области и областной комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики.

"Он погиб в ходе специальной военной операции 19 декабря 2025 года. Бойцу было 27 лет", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1653 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Еланского района стало известно 18 января. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Алексей Шестопалов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Он был командиром, многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.