16:47, 18 марта 2026

Активисты 29-й раз восстановили табличку на доме Политковской

Табличка на доме Политковской. 18 марта 2026 г. Фото: https://t.me/rusnews/81965

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

28-я временная табличка, установленная на доме, где жила и была убита Анна Политковская, уничтожена неизвестными. Активисты разместили у ее подъезда 29-ю временную табличку.

Как писал "Кавказский узел", 18 января в первый раз была разбита мемориальная доска, провисевшая почти 20 лет на стене дома на Лесной улице в Москве, где жила и была застрелена обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская. Большинство временных табличек, установленных активистами после этого, провисели менее суток. 16 марта помимо мемориальной доски были установлены 27 временных табличек.

На большинстве табличек повторяется оригинальный текст с разбитой мемориальной доски: "В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская". На части табличек говорилось о причастности неонацистов к уничтожению памятных знаков. О причастности к разрушению первой таблички заявили представители ультраправой организации, признанной террористической. Мужчина, разбивший мемориальную доску, оштрафован на 1000 рублей, при этом он отрицал вину, утверждая, что доска "сама упала и разбилась".

О том, что 27-я временная табличка уничтожена на доме Анны Политковской, сообщил сегодня утром проект "Сотавижн"*, информируя о восстановлении таблички в 28-й раз.

Активисты планируют продолжать восстанавливать памятную табличку до момента, пока она не останется навсегда на доме, где погибла Анна Политковская, говорится в публикации.

Однако сегодня 28-ю табличку сорвали неизвестные, сообщает RusNews.

Сегодня же ее восстановили, прикрепив  временную табличку к ограждению у входа в подъезд. Табличка повторяет текст оригинальной мемориальной доски: "В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская", говорится в публикации.

Любое гражданское высказывание, будь то табличка в память об Анне Политковской или знак "Последнего адреса" жертвы сталинских репрессий, вызывает в России активную агрессию у сторонников власти. Безнаказанность поощряет инициативные акты вандализма, совершаемые и без прямого указания сверху, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. 

В январе одна из жительниц дома призналась, что уничтожила временную табличку. "Да, я ломаю! А кто вам разрешал вешать? Она не жила здесь, у нее была конспиративная квартира! Это мой дом! Я разрешения не давала!" - сказала она. При этом женщина отметила, что оригинальную мемориальную табличку разбила не она, но табличка ей "мешала всегда". Временные таблички и букеты цветов регулярно срывает и уносит в ближайший мусорный бак 69-летняя поклонница Кадырова Галина Шустова, отметила в материале для "Новой газеты" 17 февраля Виктория Артемьева.

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушениях прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до смерти. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова.

В 2025 году, в 19-ю годовщину убийства Анны Политковской, жители Москвы и Санкт-Петербурга принесли цветы к ее могиле, офису "Новой газеты" и мемориалу жертвам репрессий. Некоторые из осужденных по делу о ее убийстве уже освобождены, а заказчик так и не был осужден, напомнили коллеги Политковской.

В пятую годовщину убийства Политковской журналисты и правозащитники на акции в Тбилиси подчеркнули ее вклад в борьбу за свободу слова, потребовав назвать заказчиков ее убийства.

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", на которой собраны материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

