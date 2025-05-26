Меликов Сергей Алимович

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Военный и политический деятель, генерал-полковник, бывший полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. 5 октября 2020 года назначен на пост врио главы Дагестана. Избран главой Дагестана 14 октября 2021 года.

Под санкциями

С 2022 года Сергей Меликов внесен в санкционные списки Великобритании, США, Австралии, Украины, Новой Зеландии.

24 мая 2025 года украинский суд заочно приговорил главу Дагестана к восьми годам лишения свободы за финансирование российской армии. Поводом стало то, что Меликов поручил создать специальный фонд, который помогает российским войскам, и организовал единовременные выплаты контрактникам . Меликов заявил, что таким образом украинская сторона оценила его заслуги в СВО .

Глава Дагестана

14 октября 2021 года на второй сессии Народного собрания Дагестана депутаты избрали главой республики Сергея Меликова, исполнявшего до этого его обязанности.

На этот пост президент России Владимир Путин предлагал три кандидатуры: кроме Меликова, члена избиркома Самира Абдулхаликова и зампредседателя Народного собрания Камила Давдиева. Абдулхаликов и Давдиев набрали по два голоса депутатов, а Меликов - 82. Всего проголосовали 87 из 90 депутатов Народного собрания, но один бюллетень был признан испорченным.

На сентябрьских выборах в Государственную думу Меликов возглавлял федеральный список партии «Единая Россия» в Дагестане, партия набрала в республике 81,18% голосов. При этом он отказался от мандата депутата нижней палаты российского парламента, претендуя на должность республиканского главы.

Врио главы

5 октября 2020 года президент России принял отставку Владимира Васильева с поста главы Дагестана. Полномочиями временно исполняющего обязанности главы республики Путин наделил члена Совета Федерации РФ от Ставропольского края Сергея Меликова .

Политическая карьера

В 2014 - 2016 годах Сергей Меликов был полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) .

28 июля 2016 года Меликов был назначен первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии .

В 2017 году журналисты писали о рассмотрении назначения Сергея Меликова главой республики Дагестан .

27 сентября 2019 года губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назначил Сергея Меликова сенатором Совета Федерации от Ставропольского края. 5 октября 2020 года полномочия были досрочно прекращены.

Служба в вооруженных силах

В 1986 году Сергей Меликов получил распределение в управление внутренних войск МВД СССР по Украине и Молдавии. Проходил службу в Львове и Одессе в конвойных войсках.

По окончании учебы в академии им. М.В. Фрунзе Сергей Меликов был направлен в распоряжение командующего войсками Северо-Кавказского округа ВВ МВД России, где был назначен на должность старшего помощника начальника штаба одной из частей оперативного назначения.

Сергей Меликов служил в разведотделе Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД России. Прошел командные должности в одной из частей, дислоцированных в Новочеркасске, позже — во втором полку Отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России . Участвовал в боевых действиях первой Чеченской кампании (1994-1996 гг.).

В марте 2001 года Сергей Меликов назначен заместителем командира Отдельной орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения (ОДОН, больше известна как дивизия имени Ф.Э. Дзержинского), в июне 2002 года назначен командиром дивизии. Занимал должность командира дивизии до апреля 2008 года .

В сентябре 2011 года указом президента Сергей Меликов назначен командующим объединенной группировкой войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ – первым заместителем командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России .

Сергею Меликову присвоено воинское звание генерал-полковник.

Биография

Родился в 1965 году в Московской области. По национальности - лезгин . Отец Сергея Меликова — Алим Нур-Магомедович Меликов — полковник в отставке, командовал бригадой внутренних войск МВД СССР. Брат – Михаил Меликов — командир Новочеркасской дивизии оперативного назначения, генерал-майор.

В 1982 году поступил в Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище внутренних войск имени Ф.Э. Дзержинского.

С 1991 года учился в Общевойсковой академии им. М.В.Фрунзе . Окончил факультет пограничных и внутренних войск.

Жена - Галина Анатольевна - военврач. Сын Михаил - студент Юридического института МВД. Пасынок Дмитрий Серков - командир штурмовой группы 1-го Краснознаменного отряда специального назначения "Витязь". 2 августа 2007 года погиб в Дагестане в ходе выполнения боевой задачи. В декабре этого же года указом президента России ему посмертно присвоено звание Героя России .

Примечания