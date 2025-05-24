Меликов заочно осужден на Украине

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Глава Дагестана Сергей Меликов заочно приговорен судом в Черновцах к восьми годам колонии за поддержку российской армии.

Как писал "Кавказский узел", страны Запада после начала спецоперации на Украине неоднократно вводили различные санкции в отношении российских политиков и глав регионов страны, Так, в отношении главы Дагестана Сергея Меликова, санкции ввели США, Великобритания, Украина. Санкции западных стран против глав регионов Северного Кавказа носят политический характер, но не оказывают реального экономического влияния на них, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Украинский суд заочно приговорил главу Дагестана к восьми годам лишения свободы за финансирование российской армии. Поводом стало то, что Меликов поручил создать специальный фонд, который помогает российским войскам, и организовал единовременные выплаты контрактникам, сообщило РБК со ссылкой на управление Службы безопасности Украины (СБУ) по Черновицкой области.

По данным, опубликованным на странице регионального управления в Facebook*, районный суд города Черновцы признал Меликова виновным по статье о финансировании действий, совершенных в целях изменения границ Украины, проинформировало ТАСС.

Меликов прокомментировал вынесенное решение, заявив, что таким образом украинская сторона оценила его заслуги в СВО. "Скромно принимаю высокую оценку моей роли в успехах нашей армии, полученную со стороны неприятелей нашей страны. Вот всё, что я хочу сказать по поводу решения украинского суда", - написал он в своем Telegram-канале.

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