Аналитики оценили эффект западных санкций против глав регионов Кавказа

28 февраля 2024, 23:55

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Санкции западных стран против глав регионов Северного Кавказа носят политический характер, но не оказывают реального экономического влияния на них, так как их интересы сконцентрированы на Ближнем Востоке, полагают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Санкции предполагают персональную ответственность, но особенности движения средств в Чечне не исключают доступа Кадырова и его окружения к западным активам.

Как писал "Кавказский узел", страны Запада после начала спецоперации на Украине неоднократно вводили различные санкции в отношении российских политиков и глав регионов страны. Ко второй годовщине военной операции на Украине было объявлено о новых пакетах санкций. Так, , 23 февраля стало известно, что Минфин США включил в санкционный список главу Миннаца Чечни Ахмеда Дудаева. Чиновник заявил, что боится только санкций от Рамзана Кадырова и Всевышнего.

Руководитель Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко считает санкции больше политическими, чем финансовыми. "Никаких реальных активов у людей, против которых вводятся санкции сейчас, уже нет. Всё что было, вероятно, уже отняли или заморозили, либо люди сами избавились от такого имущества. Хотя не исключаю, что активы есть, например, в каких-то арабских странах", сказал он.

Чиновники, попавшие под санкции экономических потерь не понесут, в внутри той системы, в которой они действуют, приобретут политические выгоды, предположил собеседник. "Подобные санкции для глав регионов - один из знаков признания их лояльности Кремлю. Санкции не повлияют на глав регионов и других чиновников. Не заставят их бросить Путина. Наоборот, особенно для тех глав регионов, которым переизбраться в обозримом будущем, наличие санкций против них вроде "почётной грамоты" в глазах Кремля. Они вправе рассчитывать, что в ходе переизбрания получат поддержку администрации президента", - пояснил Серенко.

Он считает вероятность влияния западных санкций на поведение стран Ближнего Востока и Китая равной нулю. "И в арабских странах, и в Китае любят, когда люди приходят к ним с деньгами. Там деньги ценят без политических условий. Таких стран много. И при желании есть куда вложить деньги", - сказал Серенко.

После начала военной операции на Украине в отношении родственников Рамзана Кадырова и чеченских чиновников неоднократно вводились различные санкции. Так, 24 августа 2023 года Минфин США ввел санкции в отношении 11 граждан России. Среди них мать главы Чечни Аймани Кадырова. В сентябре 2022 года США ужесточили санкции против Кадырова, распространив их на его супругу и трех дочерей, а также на Фатиму Хазуеву и Аминад Ахмадову, которых в списке назвали женами Кадырова. Сам Рамзан Кадыров находится под санкциями США с 2017 года, а под санкциями Евросоюза - с 2014 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров: девять лет под санкциями".

Включение широкого круга родственников Кадырова в санкционный список говорит об его особом статусе. "Даже в Австралии понимают особый статус Кадырова в российской политической системе. Понимают особую роль его семейного клана. Ничего подобного в других регионах России не существует. Поэтому и такие эксклюзивные требования, которые вводят иностранными государствами в отношении Кадырова и его родственников", - считает Серенко.

По его мнению, предложение обмена военнопленных Украины взамен отмены санкций продиктованы тем, что Кадыров хочет оставаться в центре общественного внимания. "Он хороший шоумен. Есть такая русская поговорка про такую категорию людей: он на свадьбе жених, на похоронах — покойник", - полагает Серенко.

5 января Рамзан Кадыров заявил, что готов освободить 20 украинских военнопленных, если будут сняты санкции с его родственников, лошадей и самолетов. Провластные российские блогеры раскритиковали предложение Кадырова, а сам глава Чечни позднее назвал свои слова "троллингом" в адрес американских властей. Предложение Рамзана Кадырова о снятии санкций в обмен на освобождение украинских пленных было его инициативой, а не Кремля, что подтверждается и попыткой главы Чечни объяснить свои слова, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Вместе с тем, таким шагом проводилось тестирование на возможность снятия санкций, считает также Серенко. "В российских элитах всё же западные санкции вызывают обеспокоенность. Поэтому допускаю, что какие-то политики или бизнесмены тестируют возможность снятия санкций. Можно ли найти "дырку в заборе"? А вдруг получится создать прецедент, когда санкции могут быть отменены в отношении какого-то лица. Ведь отдельные российские бизнесмены пытаются в судебном порядке в Европе опротестовать какое-то конкретное решение по ним. Может быть, и Кадыров попытался поискать такую "дырку в заборе". Не получилось сейчас, но может получится потом", - резюмирует Серенко.

Профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), заместитель директора Международного института гуманитарно-политических исследований Алексей Кузьмин заявил, что в настоящее время перед российскими чиновниками, включая глав регионов СКФО и ЮФО, поставлена жёсткая альтернатива.

"Или вы имеете активы за рубежом, в странах, с которыми сейчас Россия декларирует противостояние, и тогда уходите с государственной службы навсегда. Либо таких активов не имеете и остаётесь на госслужбе. Эти санкции упрощают для этих людей проблему выбора", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам профессора, санкции могут нанести ущерб тем, кто сохранил активы в странах, которые вводят санкции. "Если они идиоты и у них есть активы, то не жалко их. У людей было два года, чтобы понять это (невозможность иметь активы на Западе). Если за два года они вопросы с активами не решили, то их нужно вдобавок уволить с госслужбы", - указал Кузьмин.

Он уверен, что вероятность того, что страны Ближнего Востока, Китай и некоторые другие будут ориентироваться на санкции условно западных государств, нулевая. "Эти страны достаточно аккуратно балансируют. Если с российской стороны идёт вменяемая политика, не устраивается что-то демонстративно, то с этими странами работать можно и дальше", - полагает Кузьмин.

По его мнению, санкции - тест на интеллектуальную зрелость российского политического и экономического класса. "Если класс интеллектуально зрелый, то он с этим справится. Если недоброкачественный, то что поделаешь. Санкции - это способ отделить зёрна от плевел в политическом классе страны", - отметил Кузьмин.

Он не исключил возможность зондирования почвы предложением обмена пленных за отмену санкций. "Но я надеюсь, что предложение Кадырова об обмене снятия санкций на украинских пленных действительно "троллинг. Потому что иначе мне надо предполагать, что и Рамзан Кадыров, и лично его курирующий президент РФ не заслуживают уважения", - сказал Кузьмин.

Набор санкций в отношении российских политиков и чиновников примерно одинаков вне зависимости от региона их обитания и деятельности, отметил профессор Свободного университета в Риге, политолог Дмитрий Орешкин. "Санкции назначаются индивидуально, но сам пакет их более или менее стандартен", - отметил он.

Вопрос эффективности санкций различается в зависимости от интересов лиц, попавших под санкции, указал политолог. "К примеру, если у чиновника из условно "русского" региона России дочь или сын учится в Европе или Америке, и соответственно получает деньги из семейного бюджета, а мама и папа ездят к нему в гости в Лондон или Массачусетс, то санкции служат поводом для переживаний", - рассказал Орешкин.

Он считает вполне реальным нарратив, что "сами по себе эти санкции ущерба политиками и чиновникам из СКФО и ЮФО не могут нанести, т.к. эти люди там ничего из активов не держат". "Что касается Кадырова или глав северокавказских регионов, то у них вряд ли есть повод для переживаний. Скорее всего, их интересы и связи находятся на Ближнем Востоке", - отметил Орешкин.

По его мнению, введенные санкции могут сказаться на фирмах, которые сотрудничают с российским бизнесом в на Ближнем Востоке и в Китае."Если речь идёт о персонах Кадырова или его родственников — это одно. Но фирмы должны будут искать финансовых партнеров для ведения бизнеса за рубежом, чтобы открывать счета в банках. Объехать санкции на "кривой козе" в этих странах можно. Однако это существенно может замедлять и удорожать процесс ведения бизнеса. Не ломает спину, но сильно снижает конкурентоспособность и привлекательность тех же российских производителей", - пояснил Орешкин.

Он полагает, что в целом санкции против лидеров кавказских республик малоэффективны, даже при том, что у Кадырова многие члены семьи под санкциями. "Европейский взгляд на санкционный режим исходит из того, что называется у них персональная ответственность. И даже если ряд родственников Кадырова включены в персональный список, это не исключает возможность использовать для прикрытия другого родственника, который в этот список не входит. Здесь все, кто входят в "мафию Кадырова" действуют как члены одного преступного синдиката. И эти третьи лица, на которых будут переброшены средства, все равно будут под контролем мафии", - сказал Орешкин.

По его словам, не важно, почему Кадыров отказался от предложения об обмене пленных на санкции, важно, что это не могло быть реализовано."Во-первых, Кадыров не тот субъект, который распоряжается судьбой украинских военнопленных в РФ. У него, конечно, есть влияние, но это не тот вопрос, где Кадыров мог бы оставить позади Путина. Видимо, ему объяснили, что это не его право — обменивать пленных. К тому же, и отмена персональных санкций в США — это не единоличное решение какого-то должностного лица, а целая процедура. На которую вряд ли бы кто пошёл", - подытожил Орешкин.

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