Калиматов Махмуд-Али Макшарипович

27 июня 2019, 00:49

Российский государственный деятель, политик. В 2004-2007 годах - прокурор, а с 26 июня 2019 года - исполняющий обязанности главы Ингушетии.

26 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин назначил Махмуд-Али Калиматова исполняющим обязанности главы Ингушетии после отставки Юнус-Бека Евкурова.

Родственные связи

Младший брат Махмуд-Али Калиматова - Алихан Макшарипович - сотрудник оперативно-розыскного управления Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России, подполковник. Герой Российской Федерации (посмертно).

17 сентября 2007 года на федеральной трассе "Кавказ" недалеко от селения Гази-Юрт Назрановского района преступники расстреляли Алихана Калиматова и его спутника Беслана Оздоева в момент, когда они выходили из кафе "Вайнах". Калиматов погиб на месте, Оздоев был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Калиматов занимался расследованием похищений ингушей и чеченцев в Северной Осетии.

Махмуд-Али Калиматов и экс-президент Ингушетии Мурат Зязиков – зятья Магомеда Чахкиева. 72-летний глава Комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Народного Собрания Ингушетии был похищен 27 февраля 2006 года. Неизвестные заблокировали и обстреляли служебный автомобиль, в котором он ехал. Среди условий его возможного освобождения назывались уход в отставку Зязикова и Калиматова. Чакхиев был освобожден 1 мая 2006 года в ходе специальной операции без предварительных условий и применения оружия.

Работа в Ингушетии

В августе 2004 года Калиматов приказом генерального прокурора РФ Владимира Устинова назначен прокурором Республики Ингушетия. На этом посту проработал три года.

По версии издания Ингушетия.Ru, мотивами отставки прокурора были несогласие с политикой президента Ингушетии Мурата Зязикова, который открыто давил на прокуратуру. В прокуратуре республики эту информацию не подтвердили и не опровергли. Ингушские коллеги Махмуд-Али Калиматова отзывались о нем как о профессионала своего дела и принципиальном человеке.

Биография

Калиматов Махмуд-Али Макшарипович родился в ссылке 9 апреля 1959 года в поселке Чемолган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР. Ингуш.

В 1977-1979 годах проходил срочную службу в составе Группы советских войск в Германии .

Работал в районных комитетах Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) и Коммунистической партии Советского Союза г. Куйбышева (с 1991 года - Самара).

Окончил юрфак Куйбышевского государственного университета (1989, ныне — Самарский госуниверситет).

В 1990 году поступил на службу в Кировскую районную прокуратуру Самарской области, к 1996 году прошел путь от стажера до главы районной прокуратуры. Затем более пяти лет руководил прокуратурой Самары. В 2003 году назначен первым заместителем прокурора Самарской области .

После работы в прокуратуре Ингушетии, в 2007 году, вернулся в Самарскую область, где возглавил Контрольный департамент аппарата правительства региона.

С 2012 года работал советником губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

В декабре 2015 года приказом министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского назначен на должность руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области.

Государственный советник юстиции III класса (2005).

Государственный советник РФ II класса (2016).

Почетный работник прокуратуры РФ .

Женат, двое сыновей.

Декларация

Согласно декларации о доходах и имуществе, в 2018 году Калиматов владел квартирой площадью 80,4 кв. м и автомобилем Audi. Годовой доход чиновника составил 1 368 367,63 рублей. Его супруге принадлежали жилой дом площадью 480 кв. м, земельный участок площадью 1 400 кв. м, нежилое помещение площадью 2074,7 кв. м и автомобиль Lexus RX 450N. Ее годовой доход – 3 806 845,12 рублей.

Примечания