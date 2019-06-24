Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич

24 июня 2019, 19:22

Российский военный и государственный деятель, с октября 2008 года - глава Ингушетии, в сентябре 2018 года был избран на новый срок. 24 июня 2019 года Евкуров объявил о своем решении досрочно уйти в отставку и направил соответствующую просьбу президенту России.

В период с февраля-мая 2018 года между главой Ингушетии и муфтиятом республики вызрел конфликт, который привел к отрешению Юноса-Бек Евкурова от мусульманской общины. В феврале 2018 года Евкуров заявил, что принял решение при помощи камер видеонаблюдения, установленных в мечетях, контролировать проповеди и не допустить "политизации проповеднической деятельности в мечетях". Муфтият республики счел это решение попыткой не допустить критики в адрес чиновников и пригрозил Евкурову шариатским судом. 27 мая на встрече имамов, тамадов, турков (старейшин сел) населенных пунктов Ингушетии в Духовном центре мусульман Ингушетии было принято решение отрешить главу Ингушетии от мусульманской общины. Со своей стороны Юнус-Бек Евкуров призвал «Духовный центр мусульман Ингушетии» проявить сдержанность и миролюбие и назвал заявления в свой адрес провокационными и «неспособными никак повлиять на общественно-политическую ситуацию в республике».

Биография

Родился 29 июля 1963 года в селе Тарское (по данным Национальной библиотеки Республики Ингушетия - в 1964 году в с.Ангушт) Пригородного района Осетинской АССР (ныне Северная Осетия – Алания) в многодетной крестьянской семье (у него шесть братьев и четыре сестры). Ингуш. Юношеские годы провел в г.Малгобек.

Военная карьера

Юнус-Бек Евкуров имеет звание генерал-майора. Награждён медалями. В Вооружённых Силах с 1982 года. Срочную службу проходил в морской пехоте Краснознамённого Тихоокеанского флота. В 1989 году Евкуров окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, в 1997 году - Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 2004 году - Военную академию Генерального штаба.

Служил на различных командных должностях в Воздушно-десантных войсках. Принимал активное участие в контртеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе, выполняя обязанности начальника разведки (позднее - начальник штаба) полковой тактической группировки 217-го парашютно-десантного полка (98-я гвардейская Свирская воздушно-десантная дивизия). Разведчики полка отличились при освобождении населенных пунктов Шали, Автуры и Ведено (Чеченская Республика).

В 1999 году Юнус-бек Евкуров возглавлял подразделение российских десантников, которое вошло в Косово и заняло международный аэропорт, опередив миротворческие силы других государств. Эта операция вошла в историю ВДВ России как одна из самых успешных миротворческих акций российских военных.

Указом президента РФ от 13 апреля 2000 года за мужество и героизм, проявленные при наведении конституционного порядка в Северо-Кавказском регионе, гвардии подполковнику Юнус-беку Евкурову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда" (по данным Национальной библиотеки Ингушетии звание Героя России было присвоено Евкурову за выполнение специального задания в Косово). Вручая ему высокую награду, президент России Владимир Путин сказал: "Подполковник Евкуров Юнус-бек Баматгиреевич, выполняя задание по разведке местности, выявил и вытащил из плена 12 российских военнослужащих". Подполковник Евкуров стал сорок шестым десантником - Героем России.

С 2004 года Евкуров – заместитель начальника разведывательного управления Приволжско-Уральского военного округа (г. Екатеринбург).

На посту президента Ингушетии

30 октября 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ "О досрочном прекращении полномочий президента Республики Ингушетия", отправив в отставку возглавлявшего республику Мурата Зязикова. Второй пункт указа президента РФ гласил: "Назначить Евкурова Юнус-Бека Баматгиреевича временно исполняющим обязанности президента Республики Ингушетия на период до вступления в должность лица, наделенного полномочиями президента Республики Ингушетия".

На следующий день парламент Ингушетии наделил Юнус-Бека Евкурова полномочиями президента республики. За кандидатуру Евкурова проголосовали 16 из 18 депутатов, присутствовавших на заседании, 1 высказался против, 1 бюллетень был признан недействительным.

Евкуров, в целях экономии средств республиканского бюджета, отказался от торжественной инаугурации на пост президента Республики Ингушетия. Первая встреча нового президента с гражданами состоялась в центральной мечети г.Назрани.

Утром 22 июня 2009 года на федеральной автомагистрали "Кавказ" в кортеж Евкурова вклинился заминированный автомобиль, управляемый террористом-смертником. В результате мощного взрыва Юнус-Бек Евкуров и его брат Увайс Евкуров доставлены в больницу с тяжелыми ранениями. Двое охранников Евкурова погибли.

10 августа 2009 года президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров был выписан из больницы. 13 августа 2009 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о восстановлении в должности президента Ингушетии Юнус Бека-Евкурова. 13 октября 2009 года Александр Бортников, глава ФСБ РФ, завил о том, что покушение на Юнус-Бека Евкурова раскрыто, а его организаторы ликвидированы.

5 октября 2009 года президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отправил в отставку республиканское правительство в связи "с неудовлетворительной работой в вопросах социально-экономического развития". Отдельным указом глава республики освободил от занимаемой должности председателя правительства Рашида Гайсанова. Исполняющим обязанности председателя правительства республики президент Ингушетии назначил секретаря Совбеза республики Алексея Воробьева.

"Отставка кабинета министров республики назрела не сегодня, а в процессе работы республиканского правительства. Это было необходимой мерой, поскольку не было понимания, чего необходимо добиться в интересах социально-экономического развития Ингушетии", - сказал Ю-Б. Евкуров.

16 октября 2009 года Юнус-Бек Евкуров внес на утверждение в парламент кандидатуру на должность премьер-министра Ингушетии, секретаря Совета безопасности республики и и.о. премьер-министра Алексея Воробьева. 20 октября депутаты парламента республики утвердили кандидатуру Воробьева.

7 сентября 2010 года Парламент Ингушетии принял проект закона об изменении названия должности руководителя региона. С 1 января 2011 года высшее должностное лицо Ингушетии будет называться главой республики.

10 марта 2011 года Юнус-бек Евкуров отправил в отставку правительство Ингушетии. 21 марта депутаты ингушского парламента утвердили премьер-министром республики Мусу Чилиева.

На выборах в Государственную думу РФ 4 декабря 2011 года Евкуров возглавил список политической партии "Единая Россия", по результатам выборов был избран в Госдуму, но от депутатского мандата отказался.

24 января 2012 года Евкуров заявил, что "не будет выставлять свою кандидатуру" на пост главы Ингушетии в том случае, если избрание будет происходить в формате прямых выборов. "В этой ситуации, все-таки, те люди, которые больше знают политику, больше знают экономику - особенно экономику - мне кажется, более качественно продвигали бы идеи, в том числе, и социально-экономического развития субъекта", - пояснил он.

13 июня 2012 года опубликовано видеоинтервью Юнус-Бека Евкурова "Кавказскому узлу", в котором он, говоря о снижении числа жертв вооруженных конфликтов в Ингушетии, отметил важность диалога между руководством республики и членами вооруженного подполья: "Диалог - мне кажется, это самое главное, а не силовые методы, как бы кто не говорил. Диалог людей с властью, власти - с народом. И выстроенная работа с преступниками. Она в корне отличается от того, что было в 2007-2009 годах".

5 августа 2012 года Евкуров отказался "комментировать резкие высказывания [главы Чечни Рамзана] Кадырова", который выступил с критикой в его адрес, оценив противостояние властей Ингушетии терроризму как недостаточно активное: "Сейчас Священный месяц Рамадан, Всевышний велит нам прощать друг друга".

26 августа 2012 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров высказался о необходимости определения границы между Чечней и Ингушетией в ответ на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о намерении поднять на федеральном уровне вопрос установления административной границы с Республикой Ингушетия.

Юнус-Бек Евкуров заявил, что он против пересмотра существующей административной чечено-ингушской границы: "Был принят закон о местном самоуправлении, проведены – и не раз – выборы в разных субъектах (Чечне и Ингушетии). Границы устоялись не только между республиками, но и между унитарными предприятиями, министерствами. Этим административным отношениям - не один десяток лет. Попытка любой стороны пересмотреть их приведет к конфликту".

В конце января 2013 года Рамзан Кадыров подписал закон, в соответствии с которым ряд населенных пунктов Сунженского района Ингушетии должен перейти под юрисдикцию Чечни, а 6 марта он потребовал включить в состав Сунженского района Чечни населенный пункт Аршты (в настоящее время относится к Ингушетии). Это вызвало крайне негативную реакцию со стороны ингушских властей и общественности этой республики. Сунженский район Ингушетии остается неотъемлемой частью республики, а между Ингушетией и Чечней должна быть определена административная граница, заявил 12 марта 2013 года Юнус-Бек Евкуров в телевизионном обращении к гражданам региона.

18 апреля около 300 силовиков Чечни вошли в ингушское селение Аршты, находящееся в зоне территориальных претензий Чечни и попытались организовать митинг в связи с территориальным спором между республиками. В числе чеченских силовиков были начальник полиции МВД Чечни Али Алаудинов и депутат Госдумы Адам Делимханов, а также депутат парламента Чечни Дарчиев, глава сельского поселения Серноводское Ханариков, глава администрации Ачхой-Мартановского района Хаджаев.

19 октября 2012 года Юнус-Бек Евкуров опубликовал в своем блоге номер телефона, по которому с ним могут связаться жители республики, которые "по той или иной причине стали на путь преступлений". Евкуров призвал тех, кто соприкоснулся с терроризмом, сдаться ему с миром. Глава Ингушетии пообещал защитить права раскаявшихся преступников.

22 января 2013 года Евкуров в интервью "Коммерсанту" заявил, что связывает прямые выборы глав регионов с опасностью "разложения общества".

18 февраля 2013 года Евкуров в интервью "Кавказскому узлу" заявил, что намерен продолжить работу на посту главы Игушетии, если соответствующее решение будет принято федеральным центром: "Если будет принято политическое решение, конечно, я готов работать дальше с таким же рвением на свой народ, на свою республику и реализовывать планы, которые сегодня стоят".

4 июля 2013 года Евкуров ушел в "техническую" отставку с поста главы Ингушетии в преддверии намеченного на сентябрь избрания главы республики региональным парламентом.

18 июля 2013 года в ходе консультаций представителей политических партий с первым заместителем руководителя администрации президента России В. Володиным по вопросу о выдвижении кандидатур на должность главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров был представлен как кандидат на должность главы Ингушетии от партии "Единая Россия". Его кандидатуру поддержали представители "Справедливой России", "Правого дела" и КПРФ.

19 августа 2013 года президент России Владимир Путин внес кандидатуру Юнус-Бека Евкурова на рассмотрение Народного собрания Ингушетии, наряду с кандидатурами Урусхана Евлоева и Магомеда Татриева.

8 сентября 2013 г. депутаты Народного собрания РИ большинством голосов избрали Ю.-Б.Евкурова главой Республики Ингушетия. В тайном голосовании приняли участие 27 депутатов, 25 из которых проголосовали за Юнус-Бек Евкурова, двое - за кандидата от "Справедливой России" Урусхана Евлоева.

27 июня 2016 года Евкуров вошел в предвыборный список партии "Единая Россия".

17 ноября 2016 года Евкуров отправил в отставку кабинет министров Ингушетии, оценив его работу над социально-экономическим развитием республики как недостаточно эффективную.

9 сентября 2018 года Народное собрание Ингушетии избрало Юнус-Бека Евкурова главой республики. За его кандидатуру проголосовали 26 из 30 присутствующих на заседании депутатов.

Соглашение о границе

26 сентября 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между регионами. Согласно документу, между республиками проведен равноценный обмен нежилыми территориями.

Соглашение вызвало серьезные протесты по всей Ингушетии. Большая часть ингушского общества, часть депутатов, большинство религиозных лидеров и оппозиция, создавшая Оргкомитет национального единства ингушского народа, выступили против, требуя проведения референдума.

Конституционный суд Ингушетии признал закон о границе с Чечней неконституционным.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поставил под сомнение решение ингушского суда и обратился в российский Конституционный суд, который утвердил Соглашение 6 декабря 2018 года.

Отставка с поста главы Ингушетии

После подписания Соглашения о границе требования об отставке Евкурова стало одним из основных у объединенной оппозиции. Глава Ингушетии называл его шантажом. Однако уже к 1 апреля опрошенные «Кавказским узлом» политологи отметили, что второй за полгода виток массовых протестов в Ингушетии (мартовская акция) подорвал репутацию Юнус-Бека Евкурова в глазах федерального руководства и Кремль готов сменить главу Ингушетии в недалеком будущем, когда отставка Евкурова не будет выглядеть уступкой требованиям митингующих.

24 июня 2019 года Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении уйти в отставку. "Я принял решение обратиться к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики", - сказал Евкуров в обращении, показанном на национальном телевидении республики.

Евкуров также заявил, что ему пришлось "принять это непростое для себя решение". "Давайте наберемся мужества сказать, что все мы - власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации - ответственны за то, что сегодня мы разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором - личные интересы или интересы Республики. И каждый, я подчеркиваю, каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами. Призываю все заинтересованные стороны сделать свой выбор. Я свой выбор сделал", - заявил Евкуров.

Семья

Юнус-Бек Евкуров женат. Отец троих детей.

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