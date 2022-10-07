Юнус-Бек Евкуров попал под санкции Евросоюза

Как писал "Кавказский узел", Юнус-Бек Евкуров руководил Ингушетией с 2008 года до конца июня 2019 года. С октября 2018 года противники соглашения об административной границе с Чечней, заключенного Евкуровым с Рамзаном Кадыровым, добивались отставки главы Ингушетии. С 8 июля 2019 года занимает пост заместителя министра обороны России.

Евросоюз сегодня объявил о новом, восьмом пакете санкций против России. Под санкции попали 30 физических и семи юридических лиц России, следует из документа, опубликованного на сайте официального журнала ЕС.

Персональные санкции введены в отношении заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова. Включение его в список связано с его ролью в военной операции на Украине, говорится в документе.

Подробнее о деятельности Евкурова на посту главы Ингушетии говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом"

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