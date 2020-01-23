Матовников получил должность в Минобороны ниже Евкурова

23 января 2020, 16:24

Перевод Александра Матовникова с поста полпреда президента в СКФО на должность заместителя главкома сухопутных войск стал понижением в должности, констатировали источники в Минобороны. Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров занял в министерстве более высокий пост.

Как писал "Кавказский узел", 22 января Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Матовникова заместителем главнокомандующего сухопутными войсками. На должность полпреда президента в СКФО, которую Матовников занимал с июня 2018 года, Владимир Путин назначил бывшего генпрокурора России Юрия Чайку.

На посту полпреда президента Александр Матовников не справился с поставленной задачей определения границ между Чечней и Дагестаном, а уточнение границ с Ингушетией хоть и завершено, однако принесло серьезные имиджевые потери для федеральной власти, объяснили отставку полпреда опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Указ Путина о назначении Матовникова сегодня опубликован на сайте президента. "Назначить генерал-полковника Ленцова Александра Ивановича - советником министра обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности; генерал-лейтенанта Матовникова Александра Анатольевича - заместителем главнокомандующего сухопутными войсками, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте указа.

С 2013 года и до назначения полпредом президента в СКФО Александр Матовников работал в Минобороны. При этом с 2015 года он занимал пост командующего Силами специальных операций и замначальника Главного (разведывательного) управления Генштаба ВС РФ, говорится в биографии генерал-лейтенанта, опубликованной на "Кавказском узле".

Александр Ленцов, назначенный советником министра обороны, занимал должность, на которую переведен Матовников, - заместителем главнокомандующего сухопутными войсками Олега Салюкова, пояснил источник, близкий к Минобороны.

Он охарактеризовал эту кадровую рокировку как "беспрецедентный случай", поскольку по сложившейся практике советник назначается приказом министра, а назначение Ленцова произошло по указу президента, сообщают сегодня "Ведомости".

По словам источника в руководстве одного из силовых ведомств, Владимир Путин рассматривал вариант назначения Александра Матовникова главнокомандующим сухопутных войск, поскольку в мае действущему главкому Салюкову исполняется 65 лет, что является предельным сроком пребывания на военной службе. Однако министр обороны Сергей Шойгу убедил президента, что вероятность продления контракта с Салюковым после достижения им 65 лет крайне высока, пишет издание.

Для Матовникова назначение заместителем главкома – "очевидное понижение", сообщил изданию другой чиновник Минобороны, напомнив, что глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров стал заместителем Шойгу, курирующим боевую подготовку. Это "на несколько позиций выше, чем простой замглавкома сухопутных войск", сказал источник, предположив, что Матовников будет курировать миротворческие операции, то есть сохранит за собой функционал Ленцова.

Юнус-Бек Евкуров после отставки с поста главы Ингушетии 8 июля 2019 года был назначен замминистра обороны, отвечающим за боевую подготовку и безопасность полетов. Специально для Евкурова Владимир Путин учредил должность 12-го заместителя министра обороны.

Назначение Матовникова не следует рассматривать как окончательное списание со счетов, подчеркнул источник, близкий к администрации президента. По его мнению, бывший полпред занял эту должность временно, а затем будет рассмотрен вопрос о повышении Матовникова, пишет издание.