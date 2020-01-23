Матовников покинул Северный Кавказ после провала с уточнением границ Чечни

23 января 2020, 00:27

Полпред Матовников не справился с поставленной задачей определения границ между Чечней и Дагестаном, а уточнение границ с Ингушетией хоть и завершено, однако принесло серьезные имиджевые потери для федеральной власти, полагает политолог Александр Скаков. Матовников не справился с задачей снижения конфликтности в регионе, за чем логично следует его отставка в связи с недовольством Кремля, полагает политолог Дмитрий Орешкин. Замена полпреда президента СКФО на Северном Кавказе обусловлена необходимостью усиления политического веса полпреда, считает политолог Иосиф Дискин.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2019 года Росреестр потребовал от властей регионов СКФО уточнить административные границы и до 2021 года внести сведения о них в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН). Уточнение границы между Чечней и Северной Осетией прошло без споров, однако в Ингушетии после подписания соглашения о границе с Чечней прошли массовые протесты местных жителей, в результате глава республики Юнус-Бек Евкуров ушел в отставку. Работа властей по согласованию границ Чечни и Дагестана привела в 2019 году к конфликтным ситуациям. Жители Дагестана были недовольны тем, что работа по демаркации границы ведется за закрытыми дверями. 20 января спикер чеченского парламента Магомед Даудов отчитался перед главой региона о том, что демаркация границы Чечни с соседними регионами завершена, а сведения о границах внесены в госреестр.

В январе 2019 года власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы, а в апреле дагестанская общественная комиссия по демаркации указала на восемь крупных спорных территорий на границе с Чечней. 17 июня 2019 года спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов заявил, что полпред президента в СКФО Александр Матовников решил приостановить разграничение земель между Дагестаном и Чечней. В ответ на это заявление спикер чеченского парламента Магомед Даудов обвинил Шихсаидова и республиканских силовиков в срыве демаркации границ. О пограничном конфликте, в котором главы двух республик оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".

Старший научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Александр Скаков не исключает взаимосвязи между отставкой полпреда президента в СКФО Александра Матовникова с земельными проблемами Чечни с Ингушетией и Дагестаном.

"[Отставка] могла быть связана. Уверенно говорить это я бы не стал, но такая связь вполне возможна. Задача не решена, а это значит, что [Матовников] не справился. В Чечне и Ингушетии задача выполнена, но это стоило довольно больших имиджевых и не только потерь, а с Дагестаном эта задача не решена", — сказал Александр Скаков.

Приостановка процесса демаркации границы между Чечней и Дагестаном не говорит о недовольстве Кремля бывшим полпредом президента в СКФО Александром Матовников, а потому взаимосвязи с его отставкой нет, считает сопредседатель Совета по национальной стратегии, политолог Иосиф Дискин.

"Я не исключаю, что он [Матовников] вернется в строй. На Северном Кавказе нужно было повысить политический вес полпреда. Это уже второй на юге округ, где по традиции [руководит] генпрокурор, и потому нужен человек, имеющий больший авторитет среди силовиков на самом высоком уровне, а Юрий Чайка много лет член Совбеза, всех знает, взаимодействует. И второе, необходим был человек, обладающий большими дипломатическими навыками. Матовников больше генерал и, на мой взгляд, замечательный, а здесь нужно больше дипломатического навыка. Я думаю, президент наш известен тем, что он не обижает людей, которые не провинились, и Матовников получит вполне достойное место в ряду, в структурах, откуда он пришел, и я не исключаю, что он станет первым замруководителя Росгвардии, что является значимым постом. Юрий Яковлевич по предыдущей жизни больше встроен во всю систему госвласти и больше понимает, как это устроено, что можно. Здесь [важнее] не командование, а умение договариваться, личный авторитет и обаяние", — рассказал в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" Дискин.

Эксперт назвал "удачей для Северо-Кавказского округа" назначение Юрия Чайки полпредом президента в СКФО и полагает, что вопрос определения границы между Чечней и Дагестаном будет актуализирован.

"Я думаю, что вопрос [границы между Чечней и Дагестаном] будет определяться простым обстоятельством. Граница между Чечней и Ингушетией сильно мешала экономическому развитию, ничего нельзя было делать. Вопрос состоит только в одном, в какой мере это мешает экономическому развитию Дагестана и Чечни. И, во-вторых, я думаю, наученные горьким опытом [власти] будут сначала проводить диалог и не подписывать соглашения с наскоку. Будут говорить со старшими, с активными людьми. Чтобы те, кто будет выступать из принципа разрушения гражданского и межнационального мира, как и в целом политической системы, чтобы они оказались совсем в меньшинстве, и тогда можно осуществлять фиксирование границы. То есть позиция здесь — сначала убеди активных и ответственных, а потом готовь нормативные документы, а не наоборот", — заключил политолог.

Кремль вообще не очень доволен происходящим на Северном Кавказе, полагает политолог и журналист Дмитрий Орешкин, а назначение полпредом президента бывшего прокурора объясняет "необходимостью изменения стилистики управления" и ожиданием "большей дисциплины".

"Коль скоро в СКФО назначают бывшего генпрокурора Чайку, то, наверное, подразумевается, что он должен туда привнести какую-то новую стилистику, большую дисциплину. Под шум разговоров по перестройке правительства и о поправках в Конституцию люди, занимающиеся более скромными проблемами, в том числе территориальным менеджментом, постараются каким-то образом оптимизировать эту ситуацию [определение границы между Чечней и Дагестаном]. Видимо, Матовников их раздражал или казался недостаточно эффективным, а здесь хороший повод, не привлекая излишнего внимания, сместить его и открыть возможность для выбора нового курса, который будет проводиться другими людьми", — сказал Орешкин в комментарии корреспонденту "Кавказского узла".

При этом политолог подчеркнул, что, "учитывая традиционную закрытость кадровой политики Владимира Путина, речь в этой ситуации может идти лишь о предположениях". В условиях централизации власти эксперт также считает маловероятным, что Матовников мог проводить в регионе собственную политику по вопросу определения границ.

"Ему говорят, что его задача — разрулить этот конфликт. Он поставлен на решение конкретной задачи. Как он ее будет решать — в значительной степени его выбор, он должен сам выбирать тактические средства. Если эти средства позволяют смягчить этот конфликт, заставляют общественное мнение забыть о нем — значит, он справился, если не позволяют — значит, не справился. Вопрос о том, мог ли Матовников проводить самостоятельную политику, кажется не столько малозначительным, сколько не важным для достижения целей Кремля. Какую бы он политику ни проводил, если он добился, что Северный Кавказ перестает мелькать в сводках новостей в связи с какими-то конфликтами — значит, справился, и не так уж важно, как. А если Кавказ продолжает поставлять негативные новости — значит, не справился, потому его надо менять. Не думаю, что здесь идет борьба между самостоятельной политикой Матовникова и политикой Кремля", — заключил Орешкин.

Напомним, что ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи предупредили об опасности конфликтов при согласовании и определении границ на Северном Кавказе, отметив, что федеральному центру придется в этой работе искать особые политические решения.

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