Даудов потребовал от Шихсаидова успокоить дагестанцев

18 июня 2019, 17:29

Спикер чеченского парламента Магомед Даудов обвинил своего дагестанского коллегу Хизри Шихсаидова и республиканских силовиков в срыве демаркации границ между двумя регионами и инциденте со сносом дорожных указателей близ Кизляра. Даудов потребовал "разъяснить суть дела" о спорных территориях дагестанцам и гневно отреагировал на слова Шихсаидова о демонстрации силы властями Чечни.

Как писал "Кавказский узел", полпред президента в СКФО Александр Матовников решил приостановить разграничение земель между Дагестаном и Чечней, заявил 17 июня спикер Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов. Он также раскритиковал власти Чечни за привлечение большого числа силовиков во время инцидента со сносом дорожных указателей близ Кизляра.

В ночь на 10 июня жители Кизляра снесли дорожный знак с надписью: "Шелковской район" на окраине города. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов приехал на место инцидента с отрядом вооруженных силовиков. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя инцидент, пообещал "поломать пальцы и вырвать язык" пишущим оскорбительные комментарии. 12 июня стало известно о сносе еще двух знаков на границе Чечни и Тарумовского района Дагестана.

«Он (Шихсаидов) так и сказал? […] Руководство Чеченской республики в вопросах территориальной принадлежности земель в ромашки не играет, нравится – не нравится. Сами не играем и другим не советуем», - прокомментировал Даудов вчерашнее заявление Шихсаидова об отсрочке демаркации границ Дагестана с Чечней.

По словам Даудова, ответственность за произошедший в Кизляре конфликт «ложится на руководство и правоохранительные структуры Дагестана». «Нет ни одного случая, чтобы кто-либо из жителей Чечни позволил себе провокацию или какое-то другое действо, которое могло бы нарушить межнациональное согласие или бросить тень на дружественные отношения с братским народом Дагестана», - цитирует сегодня интервью Даудова сайт парламента Чеченской республики.

Ответственность за конфликт, "ложится на руководство и правоохранительные структуры Республики Дагестан", поскольку "нет ни одного случая, чтобы кто-либо из жителей Чечни позволил себе провокацию... или бросить тень на дружественные отношения с братским народом Дагестана». «(В Кизляре) были руководители министерств и ведомств Дагестана, мэр Кизляра, глава Кизлярского района и множество граждан из числа жителей Дагестана. … Мы обсудили ситуацию и пришли к обоюдному мнению, что дорожные указатели действительно установлены на территории Чеченской республики. Обе стороны согласились с тем, что имела место провокация», - приводятся слова Даудова на сайте парламента.

По информации Даудова, инициатива демаркации границ Дагестана с Чечней исходила от руководства Дагестана, которое после «отказалась работать». «Когда мы согласились, создали комиссию, предоставили все необходимые документы, с нами почему-то не хотят работать. И ответ всегда один и тот же – «мы не готовы» Тогда, что за нужда была запрягать телегу впереди лошади?", - заявил Даудов.

Спикер чеченского парламента также добавил, что администрация Кизляра замежевала и включила в городской округ земли, относящиеся к Бороздинскому участковому лесничеству Шелковского лесничества Чечни, по поводу чего «Рослесинфорг» обратилось с заявлением в Генпрокуратуру России, и «дело идет к судебному разбирательству».

"Если даже этот кусок земли принадлежит Чеченской Республике, а он на самом деле принадлежит Чечне, не стоило вам туда подтягивать вооружённых людей и демонстрировать силу. Такие действия только обостряют отношения, они не улучшают отношения", - заявил Хизри Шихсаидов.

«Со мной были сотрудники МВД и Росгвардии. Нам непонятно, почему у кого-то вызывает возмущение факт их присутствия на месте событий? Они выполняли свои законные обязанности по обеспечению правопорядка и не допустили новых провокаций. Это мы имеем право на претензии, ведь именно на территории Чеченской Республики находились вооруженные люди и проходил несанкционированный митинг жителей соседней республики», - заявил Даудов, комментируя заявление Шихсаидова.

"Я вообще-то ждал от Вас благодарности за то, что выехал на место событий и разъяснял Вашим избирателям суть дела. Они ждали Вас, как своего народного избранника, а призывать к благоразумию пришлось мне. Проведите, хотя бы, работу с собственным населением, объясните людям, что да как, дабы в будущем избежать подобных недоразумений. Кто меня сопровождает при передвижении по территории своей республики, вооружены ли они и сколько их, я отвечаю только перед своими избирателями и перед законом. На своей «пяди» мы в соответствии с законом сами решаем, что делать, когда и как!", - заявил Магомед Даудов.

13 июня в YouTube было опубликовано видео, в котором житель Дагестана резко раскритиковал главу Чечни за приезд в Кизлярский район спикера парламента Магомеда Даудова. Пользователи YouTube положительно оценили жесткую риторику автора обращения, а опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские блогеры не поддержали жителя Дагестана. Они объяснили появление видео недовольством дагестанцев риторикой властей двух регионов, но призвали избегать провокаций.

Песков рассказал о невмешательстве Кремля в конфликт

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Кизляре, заявил, что федеральный центр не вмешивается, а также подтвердил решение об отсрочке по вопросу демаркации границ Дагестана с Чечней.

"Мы, безусловно, очень внимательно следим за этой ситуацией, за этим вопросом. В администрации (президента) есть рабочее подразделение, где сидят кураторы регионов по взаимодействию регионов. Это все тщательно отслеживается. Но в данном случае мы не вмешиваемся", - цитирует сегодня Пескова агентство.

На заседании дагестанской общественной комиссии по определению и уточнению границ между Дагестаном и Чечней 17 апреля было отмечено, что в течение марта и апреля 2019 года чеченскую кадастровую прописку приобрели девять крупных и несколько мелких участков спорных территорий общей площадью более 200 гектаров. Эти сведения также подтверждаются данными, приведенными на публичной кадастровой карте Росреестра, сообщил заместитель главреда газеты "Черновик" Магомед Магомедов. При этом ранее комиссия выделяла восемь крупных приграничных спорных территорий.

Власти Чечни подтвердили предложение об обмене землями

В аппарате главы и правительства Чечни подтвердили ранее опубликованную на "Кавказском узле" информации о спорных территориях между Дагестаном и Чечней,.отметив, что общая протяженность границы между Чечней и Дагестаном проходит через девять районов и составляет порядка 400 километров.

«В качестве спорных и требующих уточнения дагестанская сторона первоначально определила 8 участков в Ботлихском, Кизлярском. Гумбетовском и Цумадинском районах. По всем этим участкам велось уточнение и согласование. Конкретно, если говорить об участке между Шелковским районом нашей республики и Кизлярским районом Дагестана, где на прошлой неделе возникли разногласия. Это территория в 74 гектара примыкающая к городу Кизляр. С нашей стороны были предложения передать этот участок Шелковского района Кизляру, при условии, что мы получим аналогичную территорию в другом месте. В итоге это привело к возникновению конфликтной ситуации», - сообщил источник аппарате главы и правительства Чечни корреспонденту "Кавказского узла".

Отметим, что ране Владимир Васильев признал, что чеченские дорожники "установили знаки на своей территории", и по этому участку ни у Чечни, ни у Дагестана "нет претензий по территориальности".

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Подробнее о том как демаркация границы вызвала конфликт, где главы регионов оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой читайте в материале "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".