Дагестанские блогеры дистанцировались от критики Кадырова

18 июня 2019, 06:25

Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские блогеры не поддержали жителя Дагестана, распространившего видеообращение к Рамзану Кадырову после конфликта из-за придорожных указателей в Кизляре. Они объяснили появление видео недовольством дагестанцев риторикой властей двух регионов, но призвали избегать провокаций.

Как информировал "Кавказский узел", 13 июня в YouTube было опубликовано видео, в котором житель Дагестана резко раскритиковал главу Чечни за приезд в Кизлярский район спикера парламента Магомеда Даудова. Пользователи YouTube положительно оценили жесткую риторику автора обращения, увидев в ней контраст с дипломатичными заявлениями властей Дагестана.

Ситуация на границе Дагестана и Чечни обострилась после того, как в ночь на 10 июня жители Кизляра снесли установленный на окраине чеченский дорожный указатель. 11 июня Даудов прибыл на место инцидента с отрядом вооруженных силовиков и отчитал главу Кизлярского района, а местным жителям заявил, что указатель они снимут только "через его труп". Кадыров же пообещал тем, кто пишет оскорбительные комментарии по поводу границы с Чечней, "поломать пальцы и вырвать язык". 12 июня стало известно о сносе еще двух знаков на границе двух республик. После этого Даудов высказал угрозы в адрес водителя бетономешалки, сбившего эти знаки.

По состоянию на 06.25 мск 18 июня, количество просмотров видео "Жесткий ответ Рамзану Кадырову от Дагестанца" выросло до 1 021 819, число комментариев под ним превысило 9 тысяч. За пять дней видео собрало 31 тысячу лайков и всего 2 тысячи дизлайков.

До окончания завершения работ по согласованию границы между Дагестаном и Чечней необходимо воздержаться от любых провокаций, считает блогер, активист городского движения «ГородНаш» Айгум Гитинов.

«Я считаю, что провокации и с нашей, и с другой стороны ни к чему. Горячие головы часто опаснее оружия. Для решения каких-то вопросов у нас есть законная власть. И в данной ситуации, которая сложилась на Кизлярщине, считаю, виновата именно власть. Они могли бы заранее предупредить жителей о знаках и разъяснить, на чьей территории они устанавливаются. Если мы считаем друг друга братьями, то и на деле надо быть таковыми», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Автор общественно-политического телеграмм-канала «Годекан», у которого насчитывается 1700 подписчиков, назвал видеообращение дагестанца к Кадырову "не столько провокационным, сколько не имеющим смысла".

«Не можем поддержать автора, так как содержание ролика и его подача не соответствует стилистике выражения мнения. Но а сам факт записи множества подобных видеообращений на фоне последних событий можно легко объяснить: люди остались неудовлетворенными риторикой и стилем общения представителей двух регионов. Дагестанские чиновники, мягко говоря, не выглядели как представители дагестанского народа, которые пришли отстаивать интересы и позицию граждан», - сказал он "Кавказскому узлу".

После конфликта в Кизляре глава Дагестана Владимир Васильев публично признал, что чеченские дорожники "установили знаки на своей территории". Он несколько раз подчеркнул, что к властям соседнего региона "претензий нет". Дипломатичная позиция Васильева вызвала критику у пользователей соцсетей. Спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов 17 июня мягко упрекнул власти Чечни за реакцию на конфликт в Кизляре, указав, что "не стоило вам туда подтягивать вооруженных людей и демонстрировать силу".

Обращение дагестанца к Кадырову было хамским, считает администратор группы в Facebook "Дагестан Online", у которой 29 608 подписчиков, Зарема Абдурагимова. «Я не считаю действия представителей Чеченской республики правильными, даже наоборот - осуждаю их. Но тем не менее нельзя вот таким хамским образом обращаться к руководителю соседней республики. Любые споры должны решаться в правовом поле и спокойно. Любые провокации и оскорбления могут привести к столкновениям, а это уже чревато негативными последствиями», - сказала она «Кавказскому узлу».

Такие провокационные видео появляются тогда, когда власти не смогли заполнить информационный вакуум вокруг ситуации с установкой дорожных знаков, считает руководитель дагестанского отделения "Яблоко" Альберт Эседов.

«Провальная работа [дагестанских властей] привела к тому, что этот информационный вакуум заполнили провокаторы. Конечно же, при отсутствии достоверных сведений люди были взвинчены многочисленными вбросами... В такой ситуации любой, кто ярче покритикует назначенного по умолчанию виновного, сразу же оказывается в топах по поддержке масс», - пояснил он "Кавказскому узлу".

Ситуация с дорожными знаками показывает, что и Дагестан, и Чечня, не теряя времени, должны провести информационную работу на местах, в джамаатах сел, чтобы исключить в дальнейшем конфликтные ситуации, полагает Эседов.

Многие жители Дагестана не вдаются в картографические и приграничные детали, так как между двумя республиками границы определялись ареалом проживания и народной дипломатией, считает депутат городского собрания Махачкалы Руслан Луговой.

Он поддержал тезисы из видеообращения дагестанца к Кадырову, но счел сам выступление слишком эмоциональным. «Разделяя мнение выступившего на видео дагестанца, я всё-таки призываю к сдержанности и не цепляться друг к другу с упреками», - сказал он "Кавказскому узлу".

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".