Александр Матовников. Фото: пресс-служба полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе - SKFO.gov.ru

17 июня 2019, 14:14

Матовников вмешался в вопрос демаркации границы Дагестана с Чечней

Полпред президента в СКФО Александр Матовников решил приостановить разграничение земель между Дагестаном и Чечней, заявил сегодня спикер Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов. Он также раскритиковал власти Чечни за привлечение большого числа силовиков во время инцидента со сносом дорожных указателей близ Кизляра.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 10 июня жители Кизляра снесли дорожный знак с надписью: "Шелковской район" на окраине города. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов приехал на место инцидента с отрядом вооруженных силовиков.  Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя инцидент, пообещал "поломать пальцы и вырвать язык" пишущим оскорбительные комментарии. Такие действия властей республик угрожают общественной безопасности в Дагестане, заявил в обращении к Путину и руководителям силовых ведомств активист Магомедрасул Гусейнов. 

12 июня стало известно о сносе еще двух знаков на границе Чечни и Тарумовского района Дагестана. Эти знаки сбил водитель бетономешалки КамАЗ, заявил Магомед Даудов. Он высказал угрозы в адрес водителя. "Или ты приедешь сюда и попытаешься еще раз убрать знак, или ты в своем миксере, крутясь в его барабане, уедешь к себе домой", - заявил Даудов.

На сегодняшней сессии дагестанского парламента спикер Хизри Шихсаидов сообщил, что в адрес депутатов поступают многочисленные обращения граждан с просьбой прояснить конфликтную ситуацию в Кизляре. Шихсаидов призвал молодежь не поддаваться на провокации, отметив, что "принято решение отложить рассмотрение вопроса на следующий год после подробного изучения всех имеющихся документов, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на сессии парламента Дагестана.

Шихсаидов также отметил, что сегодня, 17 июня, беседовал на тему демаркации границ Дагестана и Чечни с полпредом президента России в Северо-Кавказском  федеральном округе Александром Матовниковым. "В то же время мы никому не позволим на территории республики (использовать) оружие", - заявил Шихсаидов.

По словам Шихсаидова, Александром Матовниковым было принято решение в этом году никаких действий с границами не предпринимать, сообщает сегодня "Черновик". Спикер дагестанского парламента также отметил, что к граничащим с Дагестаном народам у республики никаких претензий нет. "Единственное, что нам не нравится в этой ситуации, если даже этот кусок земли принадлежит Чеченской Республике, а он на самом деле принадлежит Чечне, не стоило вам туда подтягивать вооружённых людей и демонстрировать силу. Такие действия только обостряют отношения, они не улучшают отношения", - цитирует сегодня Шихсаидова издание.

Отметим, что заявление о приостановке демаркации границ прозвучало на фоне отсутствия главы Дагестана Владимира Васильева, который находится в одной из больниц Москвы. На время его отсутствия обязанности главы республики будет временно исполнять председатель правительства Дагестана Артем Здунов.

"Кавказский узел" писал, что живущие в Дагестане чеченцы связали спор о границе с проблемой Ауха и восстановлением Ауховского района.

До депортации вайнахов Юрт-Аух (ныне село Калининаул Казбековского района Дагестана) входил в состав Ауховского района Дагестана, однако позднее эта административная единица была ликвидирована. Вопрос о восстановлении района чеченцы ставили с 1990 года, также возник вопрос отселения лакцев, которые были переселены на земли депортированных. В 1991 году съезд народных депутатов Дагестана решил восстановить Ауховский район, однако оно осталось невыполненным из-за недостаточного финансирования переселения лакцев, отмечается в справочном материале "Конфликт в Карамане, опубликованном на "Кавказском узле".

Ранее "Кавказский узел" писал, что на заседании дагестанской общественной комиссии по определению и уточнению границ между Дагестаном и Чечней 17 апреля было отмечено, что в течение марта и апреля 2019 года чеченскую кадастровую прописку приобрели девять крупных и несколько мелких участков спорных территорий общей площадью более 200 гектаров. Эти сведения также подтверждаются данными, приведенными на публичной кадастровой карте Росреестра, сообщил заместитель главреда газеты "Черновик" Магомед Магомедов. При этом ранее комиссия выделяла восемь крупных приграничных спорных территорий.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Примечание:

"Пользователи соцсетей поддержали ответ жителя Дагестана на угрозы Кадырова", "Лидеры дагестанских общественных организаций призвали не раздувать конфликт в Кизляре", "Пользователи соцсетей раскритиковали Васильева и поддержали Кадырова после конфликта в Кизляре".

Автор: Олег Ионов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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  • Тумсо призвал участников спора о границе Дагестана поддержать Гаджиева

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