скриншот страницы Магомеда Даудова, https://www.instagram.com/lord_095/

13 июня 2019, 02:59

Даудов разразился угрозами после новых атак на дорожные знаки

Магомед Даудов высказал угрозы в адрес водителя, сбившего дорожные указатели Чечни на границе с Тарумовским районом Дагестана. Чечня предлагала Дагестану территории возле Кизляра в обмен на другую землю, напомнил он.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня в сети было опубликовано видео сноса дорожного знака с надписью "Шелковской район", установленного на окраине Кизляра. Демонтированные знаки будут установлены вновь, заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Возле одного из указателей Чечни на окраине Кизляра 11 июня прошла стихийная акция протеста, а 12 июня дагестанские активисты установили напротив чеченского указателя близ Кизляра собственный знак - "Республика Дагестан, Кизлярский район". Также 12 июня стало известно о сносе еще двух знаков на границе Чечни и Тарумовского района Дагестана.

На встрече близ демонтированного указателя Даудов отчитал главу Кизлярского района Александра Погорелова. "Вчерашнего события бы не было, если бы (жителям района) объясняли это. Если бы вы сходы делали, если бы ваши депутаты сельских или районных советов встречались бы с молодежью, этой паники бы не было", – заявил Даудов. Также Даудов несколько минут пообщался с жителями Кизлярского района, один из которых предложил демонтировать дорожный указатель. "Ты (указатель) снимешь через мой труп", – возразил Магомед Даудов. "Через твой труп тоже снимем", – ответил житель Дагестана.

Спикер парламента Чечни 12 июня приехал по поручению Кадырова на границу Шелковского района Чечни с Тарумовским районом Дагестана, где днем ранее были сбиты еще два дорожных указателя. Он подтвердил версию о том, что знаки сбил водитель бетономешалки КамАЗ.

Видеообращение "ко всем провокаторам и борцам с дорожными знаками" Даудов опубликовал на своей странице в Instagram. По словам чиновника, властям Чечни известны данными водителя и владельца машины.

Магомед Даудов обратился к жителям Дагестана с вопросом, хотят ли они войны. Он также высказал угрозы в адрес водителя, который сбил знак. "Ты не мужчина, ты мужчина женского рода. И в роду у тебя не было мужчин [...] Или ты приедешь сюда и попытаешься еще раз убрать знак, или ты в своем миксере, крутясь в его барабане, уедешь к себе домой", - заявил он на видео.

Участок близ Кизляра, где были снесены первые чеченские указатели, власти Чечни предлагали включить в границы Дагестана, утверждает спикер чеченского парламента. По словам Даудова, предложение об обмене участками территорий прозвучало в начале процесса демаркации границы.

"Мы знали, что именно по этой территории у жителей Кизляра будет возмущение, потому что она слишком близка к Кизляру. Поэтому мы предложили руководству Дагестана поменяться этой землей, чтобы нам в другом месте те же гектары отдали", - приводит слова Даудова 12 июня "Чечня Сегодня".

О предложении обмена территориями в начале февраля рассказывал руководитель Координационного совета некоммерческих организаций Дагестана Шамиль Хадулаев. По словам активиста, речь шла о площади порядка 73 гектаров: чеченская сторона предлагала дагестанской мост на трассе «Кавказ» около Кизляра и прилегающую территорию с несколькими проселочными дорогами к мосту, в обмен на аналогичный по площади участок в другом месте границы. О реакции руководства Дагестана на это предложение не сообщалось.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Соглашение о границе Чечни и Ингушетии осенью 2018 года вызвало массовые протесты в Магасе, "Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Примечание:

"Конституционный суд Ингушетии решил проверить закон о границе с Чечней", "Жители Чечни раскритиковали угрозы Кадырова ингушским активистам", "Евкуров обвинил оппозицию в отказе от диалога".

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