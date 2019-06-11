Даудов отчитал главу Кизлярского района за снос указателей

11 июня 2019, 14:37

Жители Кизлярского района демонтировали дорожные знаки на границе с Чечней из-за недосмотра местных властей, заявил на встрече с дагестанскими чиновниками Магомед Даудов. Жителей района чеченский чиновник заверил, что оставшиеся дорожные указатели они демонтируют только "через его труп". К границе двух республик направлено большое количество камуфлированной техники.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня в сети было опубликовано видео, на котором молодые люди снесли один из дорожных знаков с надписью "Шелковской район", установленный на окраине Кизляра. Самовольно демонтированные знаки находились на своем месте и будут установлены вновь, отреагировал в тот же день спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

Сегодня Telegram-канал "Спросите у Расула" опубликовал видео встречи Магомеда Даудова с чиновниками, на которой присутствовали руководитель администрации главы и правительства Дагестана Владимир Иванов и глава Кизлярского района Александр Погорелов.

Встреча состоялась на месте демонтированного указателя, уточняет "Черновик". На ней Магомед Даудов озвучил версию о том, что инцидент произошел по вине администрации Кизляра. "Здесь этот бардак между Чеченской Республикой и Дагестаном идёт именно из-за администрации города Кизляра", - сказал Даудов, обращаясь к Александру Погорелову.

Даудов также упрекнул чиновника в недостаточной работе с населением. "Вчерашнего события бы не было, если бы вы молодёжи объясняли это... Работать надо с населением, с молодёжью... Если бы вы сходы делали, если бы ваши депутаты сельских или районных советов встречались бы с молодёжью, этой паники бы не было", – заявил Даудов собеседнику, который слушал его молча.

16 марта Чечня в одностороннем порядке зарегистрировала за собой участок земли на границе с Кизлярским районом около села Новомонастырского. Представитель Рамзана Кадырова пояснил, что Чечня не дождалась реакции дагестанской стороны. Дагестанская комиссия по вопросу демаркации границы не посещала село, рассказали 12 апреля местные жители.

После встречи с чиновниками, по данным издания, Даудов несколько минут пообщался с жителями Кизлярского района, один из которых предложил демонтировать дорожный указатель. На видео, размещенном в Telegram-канале "Спросите у Расула", видно, как спикер парламента Чечни разговаривает с пожилым собеседником, уговаривая его не горячиться. "Я не нервничаю, вы высказались, я тоже хочу высказаться. Сперва это [дорожный знак] снимем, потом сядем [и обсудим]", - эмоционально заявил Даудову мужчина.

"Ты это снимешь через мой труп", - возразил Магомед Даудов. "Через твой труп тоже снимем", - ответил житель Дагестана.

Также в Telegram-канале "Черновика" сегодня опубликовано видео, на котором видна проезжающая по дороге колонна камуфлированных внедорожников и грузовиков. "На дагестано-чеченской границе... техника силовиков всё прибывает и прибывает", - говорится в аннотации к видео.

Напомним, что в январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками. 16 апреля, после скандала с односторонним определением границы чеченской стороной, спикеры парламентов обеих республик объявили, что внесение в госреестр недвижимости сведений о границе решено приостановить. В мае Дагтехкадастр объявил конкурс на выполнение землеустроительных работ для установления границ с Чечней, Ставропольским краем и Калмыкией. Работы должны выполнить до 15 декабря.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Соглашение о границе Чечни и Ингушетии осенью 2018 года вызвало массовые протесты в Магасе, "Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".