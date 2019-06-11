Даудов отреагировал на снос чеченских указателей под Кизляром

11 июня 2019, 09:28

Дорожные знаки границы Шелковского района Чечни и Кизлярского района Дагестана снесены жителями соседней республики самовольно, заявил спикер чеченского парламента Магомед Даудов. Знаки находились на своем месте, подчеркнул он.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня в сети было опубликовано видео сноса указателей Чечни в Дагестане. Судя по видеозаписям, дагестанцы снесли дорожные знаки с надписью "Шелковской район", установленные на окраине Кизляра.

16 марта Чечня в одностороннем порядке зарегистрировала за собой спорный участок земли на границе с Кизлярским районом Дагестана около села Новомонастырского. Представитель аппарата Рамзана Кадырова пояснил, что чеченская сторона не дождалась реакции дагестанской стороны. Дагестанская комиссия по вопросу демаркации границы не посещала село, рассказали 12 апреля местные жители.

Видео, озаглавленное "Лорд про Кизлярскую границу", размещено на YouTube-канале Chechen Voice 10 июня. "Ни пяди своего не отдадим. Знаки поставят обратно, потому что они там должны быть. Если на территории Дагестана стоит знак "Республика Дагестан. Хасавюртовский район", допустим, [то] житель Чеченской Республики не имеет права самовольничать. Если знак стоит на территории Чеченской Республики... то никто не имеет права [его убирать]. Как убрали, так и поставят", - сказал на видео Магомед Даудов.

Он подчеркнул, что делает официальное заявление. "Дорожники Чеченской Республики, или работники СУРСАД (Специализированное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог. - Прим. "Кавказского узла") ... ни на метр на территорию сопредельной республики [не посягнули]", - заверил чиновник.

Прозвище "Лорд", по словам самого Даудова, ему дал Рамзан Кадыров. Когда на первую встречу с главой Чечни Даудов пришел в черном костюме и белой рубашке, Кадыров сказал: "Про тебя всякое говорили, а ты нормальный человек и вообще выглядишь как английский лорд", говорится в биографии Магомеда Даудова, размещенной на "Кавказском узле".

Напомним, что в конце января власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками. 16 апреля, после скандала с односторонним определением границы чеченской стороной, спикеры парламентов обеих республик объявили, что внесение в госреестр недвижимости сведений о границе решено приостановить. В мае Дагтехкадастр объявил конкурс на выполнение землеустроительных работ для установления границ с Чечней, Ставропольским краем и Калмыкией. Работы должны выполнить до 15 декабря.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Соглашение о границе Чечни и Ингушетии осенью 2018 года вызвало массовые протесты в Магасе, "Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".